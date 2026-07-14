Trinitapoli, al via la distribuzione gratuita di alimenti per cani e gatti

A Trinitapoli prende il via una nuova iniziativa dedicata alla tutela degli animali d’affezione e al contrasto del randagismo. L’Amministrazione comunale ha annunciato l’avvio di una campagna per la distribuzione gratuita di alimenti destinati a cani e gatti, rivolta alle persone in difficoltà economica e alle realtà impegnate quotidianamente nella cura degli animali sul territorio.

Il progetto è promosso dall’Associazione Accademia Kronos ODV, in collaborazione con il punto vendita Joe Zampetti di Trani, con il supporto dell’assessore al Randagismo Tonia Iodice, della consigliera comunale Anna Colia e della comandante della Polizia Locale Giuliana Veneziano.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alle famiglie che possiedono animali domestici e che si trovano in condizioni di necessità, ma anche a chi si occupa della gestione delle colonie feline censite e dei cani randagi presenti sul territorio.

La distribuzione degli alimenti si svolgerà martedì 14 luglio e giovedì 16 luglio 2026, dalle ore 17 alle 19, fino a esaurimento delle scorte disponibili. Il punto di consegna sarà la sede della Sezione Provinciale BAT di Accademia Kronos ODV, in via delle Rose 8/A a San Ferdinando di Puglia.

Per accedere al servizio sarà necessario presentare un documento di riconoscimento valido e la documentazione relativa agli animali assistiti: il libretto sanitario dell’animale oppure un’attestazione che certifichi la gestione di una colonia felina o l’attività di cura dei cani randagi.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini interessati a partecipare all’iniziativa, considerata un gesto concreto di solidarietà verso gli animali e verso coloro che ogni giorno si impegnano nella loro tutela e assistenza.