FOGGIA – Nuova organizzazione dei turni scolastici all’ATAF in vista dell’anno scolastico 2026-2027. La proposta è stata illustrata nel corso della riunione sindacale svoltasi il 14 luglio nella sede aziendale, alla presenza dei rappresentanti dell’azienda e delle organizzazioni sindacali di categoria.

Secondo quanto illustrato dai dirigenti aziendali, la nuova turnazione entrerà in vigore dal 7 settembre e nasce dalla necessità di adeguare il servizio alle modifiche degli orari di uscita delle scuole dell’obbligo previste dal contratto stipulato tra ATAF e Comune di Foggia.

L’azienda ha spiegato che la nuova organizzazione consentirà una gestione ritenuta economicamente più sostenibile, prevedendo uno straordinario tecnico di circa un’ora al giorno per undici turni scolastici distribuiti dal lunedì al venerdì durante l’intero periodo dell’anno scolastico.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato che la modifica comporterà comunque un incremento dei costi aziendali rispetto all’attuale organizzazione e che sarà necessario richiedere al Comune il riconoscimento delle maggiori spese derivanti dalla rimodulazione del servizio.

Le organizzazioni sindacali hanno preso atto dell’informativa, ma hanno espresso riserve sulla proposta, ritenendo che il nuovo assetto possa determinare un aggravio delle condizioni di lavoro rispetto all’attuale normativa sui turni. Per questo motivo hanno chiesto che eventuali modifiche organizzative siano accompagnate da adeguati incentivi economici e che l’adesione dei lavoratori avvenga esclusivamente su base volontaria.

Il confronto tra azienda e rappresentanze sindacali proseguirà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di definire gli ultimi aspetti organizzativi prima dell’avvio del nuovo servizio scolastico previsto per settembre