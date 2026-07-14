Università di Foggia, attivo il servizio 'Cerco Alloggio' per studenti fuori sede e internazionali

L’Università degli Studi di Foggia amplia i servizi dedicati al diritto allo studio con l’attivazione di “Cerco Alloggio”, una nuova piattaforma realizzata in collaborazione con HOMA Società Cooperativa S.p.A. per aiutare studenti fuori sede, specializzandi, dottorandi, studenti internazionali e partecipanti ai programmi di mobilità nella ricerca di una sistemazione abitativa sicura e affidabile.

Il servizio, disponibile attraverso la piattaforma cercoalloggio.com, nasce con l’obiettivo di affrontare una delle principali difficoltà che gli studenti incontrano nel percorso universitario: trovare un’abitazione adeguata, con condizioni chiare e maggiore tutela. L’Ateneo punta così a offrire un supporto qualificato, favorendo un mercato degli affitti più trasparente e regolare.

Per accompagnare gli studenti nella ricerca della casa, “Cerco Alloggio” mette a disposizione orientamento, assistenza nella fase di locazione, supporto per gli aspetti contrattuali anche in lingua inglese e un University Advisor dedicato agli studenti internazionali.

L’iniziativa si inserisce nella strategia dell’Università di Foggia per rafforzare l’attrattività dell’Ateneo e migliorare l’accoglienza degli studenti provenienti da altre città italiane e dall’estero. L’Università sosterrà inoltre una parte dei costi di accesso al servizio per gli studenti internazionali, rendendo il supporto più conveniente rispetto alle tradizionali forme di intermediazione immobiliare.

Nell’ambito della collaborazione è prevista anche la possibilità di avviare, in via sperimentale e con il coinvolgimento del Comune di Foggia, il progetto “Coabitazione intergenerazionale”, pensato per mettere in relazione studenti alla ricerca di un alloggio e persone over 60 disponibili a condividere la propria abitazione. Un modello che punta a creare nuove forme di convivenza solidale, offrendo agli studenti soluzioni economicamente sostenibili e contrastando allo stesso tempo l’isolamento sociale degli anziani.

“Cerco Alloggio” nasce dalla collaborazione con HOMA Società Cooperativa S.p.A., realtà specializzata nell’housing universitario presente da anni sul territorio nazionale e impegnata nella gestione di servizi dedicati alla ricerca di abitazioni per studenti e giovani lavoratori.

“La qualità di un’Università non si misura soltanto nella didattica e nella ricerca, ma anche nella capacità di rimuovere gli ostacoli che possono condizionare il percorso di chi decide di studiare qui. L’accesso a un alloggio è uno di questi. Con ‘Cerco Alloggio’ trasformiamo un’esigenza concreta in un servizio dell’Ateneo, offrendo agli studenti un punto di riferimento affidabile fin dal loro arrivo a Foggia”, dichiara il rettore dell’Università di Foggia Lorenzo Lo Muzio.

Cristiana Simonetti, delegata rettorale ai Servizi agli Studenti, sottolinea l’importanza di accompagnare gli universitari nelle fasi iniziali del loro percorso: “Ogni anno molti studenti ci raccontano che trovare casa rappresenta una delle difficoltà maggiori all’inizio del percorso universitario. Per questo abbiamo voluto costruire un servizio che non si limiti a mettere in contatto domanda e offerta, ma accompagni concretamente in sinergia gli studenti nelle loro scelte, offrendo tutela, assistenza e ospitalità”.

“Il servizio è attivo da oggi – dichiara Carlo Monticelli, CEO e CoFounder di HOMA – con l’auspicio che il percorso avviato con una realtà attiva a livello locale e presente in numerose altre città universitarie italiane possa contribuire concretamente a migliorare l’accoglienza delle studentesse e degli studenti che sceglieranno l’Università degli Studi di Foggia per proseguire il proprio percorso di formazione”.

Attraverso “Cerco Alloggio”, HOMA mette a disposizione degli Atenei un sistema strutturato di ricerca abitativa, orientamento e accompagnamento, con l’obiettivo di rendere più semplice e sicuro l’incontro tra studenti e proprietari.

La piattaforma è già attiva in numerose città universitarie italiane e con il nuovo servizio dedicato all’Università di Foggia punta a rafforzare il sostegno agli studenti che scelgono il capoluogo dauno per il proprio percorso di formazione.