FOGGIA – Arriva il via libera definitivo della Regione Puglia alla realizzazione di un grande impianto fotovoltaico da 43,89 megawatt nel territorio di Foggia, in località Tavernola, con opere di connessione che interesseranno anche il Comune di Manfredonia. Il provvedimento è stato adottato dalla Sezione Transizione Energetica attraverso l’Autorizzazione Unica prevista dal decreto legislativo 387 del 2003.

L’intervento sarà realizzato dalla società Panarium Srl, subentrata nel corso dell’iter autorizzativo alla Limes 9 Srl, originaria proponente del progetto. L’impianto comprenderà anche le infrastrutture elettriche necessarie al collegamento con la rete nazionale, tra cui cavidotti interrati, una sottostazione elettrica e l’ampliamento della stazione di trasformazione di Manfredonia.

Il progetto ha ottenuto la Valutazione di Impatto Ambientale favorevole dal Ministero dell’Ambiente, subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni, oltre alla compatibilità paesaggistica rilasciata dalla Provincia di Foggia, con modifiche progettuali finalizzate a ridurre l’impatto sul territorio.

La Conferenza dei servizi ha acquisito i pareri favorevoli degli enti coinvolti e ha preso atto anche dell’impegno della società a riconoscere al Comune di Foggia una quota pari al 3% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia prodotta come misura compensativa.

L’autorizzazione consente la costruzione e l’esercizio dell’impianto e produce anche gli effetti urbanistici e, limitatamente alle opere di connessione, quelli relativi alla pubblica utilità e agli eventuali espropri necessari.

I lavori dovranno iniziare entro tre anni dalla notifica del provvedimento e concludersi entro i termini fissati dall’autorizzazione, pena la decadenza del titolo. La società dovrà inoltre rispettare tutte le prescrizioni ambientali, paesaggistiche e amministrative previste dalla Regione e dagli altri enti competenti.

L’intervento rappresenta uno dei più rilevanti progetti energetici autorizzati negli ultimi mesi in Capitanata e punta a rafforzare la produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio pugliese.