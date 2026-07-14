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VIESTE COPPITELLA Vieste, autorizzata la variante del centro di riabilitazione di Coppitella: rilasciato il nuovo permesso di costruire

Il Comune approva la variante in corso d'opera del progetto avviato nel 2019. Prescrizioni stringenti per tutelare il paesaggio: pietra locale, muretti a secco, materiali drenanti e raccolta delle acque piovane

Vieste, autorizzata la variante del centro di riabilitazione di Coppitella: rilasciato il nuovo permesso di costruire

Infermieri - Fonte Immagine non riferita al testo: lespresso.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Luglio 2026
Gargano // Manfredonia //

Prosegue l’iter amministrativo per la realizzazione del centro di riabilitazione in località Coppitella, a Vieste. Il Settore Tecnico del Comune ha rilasciato il permesso di costruire relativo alla variante in corso d’opera del progetto autorizzato nel 2019, consentendo così la prosecuzione dell’intervento destinato alla realizzazione della struttura sanitaria.

Il provvedimento arriva al termine dell’istruttoria avviata dopo la presentazione dell’istanza, depositata nel marzo 2026 dal proprietario dell’immobile, Bartolomeo Solitro. Gli uffici comunali hanno verificato la conformità urbanistica ed edilizia della variante, acquisendo la documentazione tecnica, la relazione del responsabile del procedimento e la necessaria autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L’intervento riguarda una delle opere di maggiore rilievo previste nella zona di Coppitella, alle porte della città, dove sorgerà un centro dedicato alle attività riabilitative. Pur trattandosi di una variante in corso d’opera, il Comune ha subordinato il rilascio del titolo edilizio al rispetto di numerose prescrizioni finalizzate a garantire l’inserimento armonico della struttura nel delicato contesto paesaggistico del Gargano.

Tra le condizioni imposte figura innanzitutto l’obbligo di realizzare le finiture esterne con intonaco a base di calce e tinteggiatura bianca, in continuità con la tradizione architettonica locale. Anche gli infissi dovranno essere esclusivamente in legno, mentre le coperture saranno rivestite in pietra locale, materiale che dovrà essere utilizzato anche per le pavimentazioni delle terrazze esterne.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sistemazione degli spazi esterni. L’area destinata ai parcheggi dovrà infatti essere realizzata con materiali drenanti, escludendo pavimentazioni impermeabili e sottofondi cementizi, così da limitare il consumo di suolo e favorire il naturale assorbimento delle acque meteoriche. A completare il sistema di sostenibilità ambientale, il progetto dovrà prevedere la realizzazione di vasche interrate per la raccolta delle acque piovane, misura ormai sempre più frequente nelle nuove autorizzazioni edilizie rilasciate in aree sottoposte a tutela paesaggistica.

Uno dei capitoli più significativi del permesso riguarda la tutela del paesaggio rurale garganico. Il Comune prescrive infatti che il muro di contenimento venga rivestito in pietra locale seguendo la tessitura tipica dei tradizionali muretti a secco, escludendo l’impiego di lastre in pietra del tipo “scorza”. La stessa impostazione dovrà essere rispettata per le nuove recinzioni, che dovranno essere realizzate con la tecnica tradizionale dei muretti a secco, evitando reti metalliche, muri in calcestruzzo e travi di fondazione che altererebbero la percezione del paesaggio.

Le prescrizioni richiamano espressamente anche le linee guida del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), imponendo l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive coerenti con l’identità storica e ambientale del territorio garganico. Anche il cancello di accesso dovrà essere realizzato con una struttura metallica a maglia, verniciata di bianco, proprio per non costituire una barriera visiva e preservare l’intervisibilità del paesaggio circostante.

Dal punto di vista amministrativo il permesso viene rilasciato a titolo gratuito, come previsto dall’articolo 17 del Testo unico dell’edilizia. Prima dell’avvio dei lavori il titolare dovrà comunque comunicare al Comune il nominativo del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice, allegando il Documento unico di regolarità contributiva (Durc), mentre una copia del provvedimento sarà trasmessa anche al Comando della Polizia Locale.

A cura di Michele Solatia.

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