La “Scalinata dell’Amore” di Vieste torna a nuova vita grazie a un intervento di riqualificazione che ne ha rinnovato l’aspetto e valorizzato uno dei luoghi più riconoscibili della città garganica. A comunicare la conclusione dei lavori è stato il sindaco Giuseppe Nobiletti, che ha illustrato il progetto e ricordato il percorso che ha trasformato la scalinata in un vero simbolo turistico.

Situata in uno dei punti più suggestivi del centro cittadino, la scalinata è diventata negli anni una meta imperdibile per visitatori e residenti, grazie ai suoi riferimenti alla leggenda di Cristalda e Pizzomunno, resa celebre anche dalla canzone portata da Max Gazzè al Festival di Sanremo. I versi dedicati alla storia d’amore tra i due protagonisti hanno contribuito a rendere il luogo una delle immagini più rappresentative di Vieste, scelta da migliaia di coppie per fotografie e promesse d’amore.

L’intervento di restyling nasce dalla volontà di preservare e migliorare uno spazio che negli anni ha acquisito un forte valore identitario e turistico. La trasformazione della scalinata in un punto di attrazione è partita da un’idea nata all’interno delle scuole medie cittadine e, con il tempo, si è rivelata un progetto capace di promuovere l’immagine della città attraverso gli scatti condivisi sui social e nei circuiti di promozione turistica.

«La Scalinata dell’Amore è diventata un simbolo della nostra comunità – ha spiegato il sindaco Giuseppe Nobiletti –. Con questo restyling vogliamo conservarne il valore, rendendola ancora più bella e funzionale, nel rispetto del contesto urbano in cui è inserita».

Il primo cittadino ha inoltre annunciato che l’amministrazione comunale proseguirà il percorso di valorizzazione degli spazi cittadini: «Successivamente ci occuperemo delle altre scalinate della città».

Lo riporta ilfattodelgargano.it.