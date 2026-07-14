Vieste, torna il Festival Internazionale “Cristalda & Pizzomunno”

La grande musica classica e l’arte internazionale tornano protagoniste dell’estate di Vieste con la VII edizione del Festival Internazionale di Musica Classica “Cristalda & Pizzomunno” e con una mostra dedicata agli artisti Silvano e Genesio Longhi.

Dal 17 al 20 luglio 2026 l’Anfiteatro Carlo Nobile ospiterà quattro serate di concerti con interpreti di fama internazionale, in un evento ormai consolidato nel panorama culturale pugliese, capace di unire qualità artistica e promozione del territorio.

Il programma dell’edizione 2026 propone un viaggio tra culture e tradizioni diverse, mettendo in relazione Oriente e Occidente attraverso pianoforte, violino, lirica e teatro musicale.

L’apertura del Festival è prevista venerdì 17 luglio alle 21.15 con “Dialoghi Orientali”, concerto per pianoforte e violino che vedrà protagonisti On Mitani e Davide Alogna, impegnati in un percorso musicale tra suggestioni culturali e differenti sensibilità artistiche.

Sabato 18 luglio, sempre alle 21.15, sarà la volta del recital pianistico “Atmosfere”, affidato alla pianista Aisa Ijiri, apprezzata per la ricercatezza delle sue interpretazioni e per la profondità espressiva delle sue esecuzioni.

Domenica 19 luglio spazio a “Arie d’Oriente”, concerto per pianoforte e voce con Martina Giordani e il soprano Jessica Nuccio, protagoniste di un repertorio caratterizzato da eleganza, tecnica e intensità interpretativa.

La chiusura della manifestazione, lunedì 20 luglio, sarà affidata alla prima nazionale di “Turandot, Nessun Dorma – Il sogno di Puccini”, una produzione che vedrà Antonello d’Onofrio al pianoforte e Alessio Boni come voce recitante. Lo spettacolo proporrà un incontro tra musica, parola e teatro ispirato al celebre capolavoro di Giacomo Puccini.

Accanto al Festival musicale, l’estate culturale viestana sarà arricchita dalla mostra “Un Oriente Immaginato”, dedicata ai fratelli Silvano e Genesio Longhi, artisti che hanno costruito un percorso figurativo originale, caratterizzato da atmosfere orientali, ricerca estetica e suggestioni poetiche.

L’esposizione sarà visitabile dal 15 luglio al 30 settembre 2026 presso la Community Library, accanto alla Chiesa di San Francesco di Vieste, e rappresenta la prima mostra monografica organizzata in città dedicata ai due artisti.

Il pubblico potrà accedere gratuitamente alla mostra ogni sabato e domenica, dalle 19.30 alle 21.30, attraverso un percorso che racconta opere sospese tra realtà e immaginazione, tra influenze orientali e riferimenti occidentali.

Musica e arti visive si incontrano in un unico calendario di eventi che trasforma Vieste in un luogo di incontro tra cultura, creatività e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, con appuntamenti capaci di richiamare pubblico e appassionati da tutto il territorio.