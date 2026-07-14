Il Comune di Vieste compie un passo decisivo verso la realizzazione di uno degli interventi più importanti degli ultimi anni sul fronte della sicurezza idraulica e della tutela ambientale. Con una determinazione del Settore Tecnico è stata infatti dichiarata la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi relativa al progetto di ripristino della naturalità e di riqualificazione idraulico-ambientale del torrente Perazzeta, opera finanziata con 5 milioni di euro nell’ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.

L’atto amministrativo rappresenta il via libera al percorso autorizzativo dell’intervento, destinato a migliorare l’officiosità idraulica del corso d’acqua e a ridurre il rischio di esondazioni che negli ultimi anni hanno interessato l’area, provocando danni e criticità per la sicurezza del territorio.

Il progetto rientra nella sub-azione 2.5.3 del programma europeo dedicata agli interventi di prevenzione dei rischi e di adattamento ai cambiamenti climatici, finalizzata al miglioramento del reticolo idrografico superficiale.

La necessità dell’opera nasce proprio dalla particolare vulnerabilità del canale Perazzeta, protagonista in passato di eventi meteorologici intensi che hanno evidenziato la necessità di un intervento strutturale per garantire un più efficace deflusso delle acque meteoriche e ridurre il rischio idraulico.

L’iter amministrativo era stato avviato dopo la candidatura del progetto da parte dell’amministrazione comunale all’avviso pubblico della Regione Puglia. La proposta del Comune di Vieste è stata successivamente ammessa a finanziamento nella graduatoria definitiva approvata dalla Regione, consentendo l’avvio della progettazione esecutiva.

Con il provvedimento firmato dal dirigente del Settore Tecnico e responsabile unico del progetto, ingegnere Vincenzo Ragno, viene formalizzata la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi svolta in modalità semplificata e asincrona ai sensi della legge 241 del 1990.

La determinazione stabilisce inoltre che la mancata trasmissione di eventuali osservazioni nei termini previsti da parte degli enti convocati equivale ad assenso senza condizioni. Di conseguenza, il provvedimento sostituisce a tutti gli effetti autorizzazioni, nulla osta e atti di competenza delle amministrazioni coinvolte, consentendo così di accelerare il percorso verso la realizzazione dell’opera.

L’intervento dovrà comunque rispettare una serie di prescrizioni ambientali e paesaggistiche formulate dagli enti competenti, in particolare dalla Soprintendenza. Tra le condizioni imposte figurano il divieto di alterare l’assetto geomorfologico delle aree boscate limitrofe, la tutela della vegetazione esistente, il corretto smaltimento dei materiali di risulta, il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori e l’obbligo di monitorare e sostituire, se necessario, le essenze vegetali messe a dimora.

Alla Conferenza dei Servizi hanno partecipato, tra gli altri, la Regione Puglia, il Parco Nazionale del Gargano, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano e Anas per gli aspetti relativi alle interferenze con la viabilità.

L’opera rappresenta uno degli investimenti più rilevanti programmati sul territorio comunale per la mitigazione del rischio idrogeologico e la riqualificazione ambientale. Oltre a migliorare la capacità di deflusso delle acque, il progetto punta infatti al recupero della naturalità del torrente Perazzeta, con benefici sia sul piano della sicurezza sia sotto il profilo della tutela dell’ecosistema fluviale.

Con la conclusione della Conferenza dei Servizi si apre ora la fase operativa che porterà all’avvio dell’intervento finanziato, destinato a rafforzare la resilienza del territorio di Vieste rispetto agli eventi meteorologici estremi e ai fenomeni legati ai cambiamenti climatici.

A cura di Michele Solatia.