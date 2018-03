Antidoping strumento di guerra sportiva

Di:

“L’antidoping spesso è infinitamente peggio del doping, perché usato come spregevole strumento di guerra sportiva.” (Cit.CHE l’antico ideale olimpico, insieme allo spirito cavalleresco, alla lealtà e la fratellanza fra i popoli, con i secoli fosse stato sostituito da un nazionalismo sempre più esasperato, è oramai chiaro ache al più ostinato romantico. Al termine delle Olimpiadi di Londra 2012 è triste constatare che protagonista indiscusso delle cronache sportive sia stato il caso: specialista della maratona lunga, campione olimpico a Pechino 2008, il 6 agosto2012 l’atleta viene. La frode sportiva gli costa l’esclusione dal CONI, dalla squadra della 50 km di marcia, prevista l’11 agosto 2012, oltre che dall’Arma dei Carabinieri.Tra i tanti, troppi opinionisti avvicendati una voce fuori dal coro è parso l’articolo scritto dal giornalistasul suo Blog-zine: “ Schwazer? Un doping vecchio. Il nuovo sta altrove” (qui: http://blog.stefanotesi.it/?p=1665). Si rilevano, infatti, tre punti centrali, che in questi giorni credo siano sfuggiti a troppi, per distrazione,, o per semplice interesse. Calzante è l’esempio-paradosso di. Sulla mancanza di credibilità delle affermazioni fatte da Schwazer in sede di conferenza stampa, lasciate passare quasi come ingenue confessioni, non si è lasciato attendere l’ultimo ed eclatante risvolto che vedeproporlo come testimonial della lotta al doping e gli sponsor Garmin e Despar intenzionati a non retrocedere dal contratto con l’atleta.“Si potrebbe proporre a Matteo Messina Denaro di offrirsi come testimonial della lotta contro la criminalita’ in Italia – ha osservato oggi in una sua nota su fb,corrispondente televisivo freelance per l’ABC, CNN, Press TV, The Independent & The Independent on Sunday, oltre che documentarista, autore, e docente universitario. Condivisibile come punto di vista, e buono a sapersi che, come precisa – ai fini della discussione, ci tengo a sottolineare come negli Stati Uniti, in GB e in altri paesi nordici europei – dove vige il rispetto della legge e un’idea di bene comune che discende dalla tradizione Protestante – l’idea della seconda chance, della riabilitazione dell’indivduo che ha sbagliato è uno dei pilastri del sistema sociale ma, affinchè questa seconda chance possa essere concessa la consuetudine vuole che chi ha sbagliato ammetta la sua colpevolezza, risarcisca i danni e paghi (In vario modo: detenzione, lavori socialmente utili, multe ecc.) per il male che ha fatto ad un altro individuo o alla società.”Ma incrociando certe riflessioni non si resiste a fare certi confronti. Non è che in altri sport e in altre nazioni se la passino meglio in trasparenza e lealtà. Le squadre di football americane, ad esempio, sì, proprio quelle del Super Bowl, non ammettono che i loro atleti facciano i controlli sul GH. L’ex capo dell’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA),aveva accusato infatti la ‘National Football League Players Association’ (NFLPA) di aver usato strategie per evitare i controlli e i test antidoping sui giocatori per l’ormone della crescita umano, detto anche somatotropina. Ma intanto 160 milioni di spettatori, questo inverno erano attaccati alla tv, con relativi controversi spot pubblicitari a seguito. “Omaggio a Obama? – Marchionne replica: ‘Incarna lo spirito dell’azienda’.” Un classico. La società pare stia progressivamente cedendo alle seduzioni di tutto quello che è spettacolo, e guarda con sempre maggiore interesse i valori da esso determinati.E poi ci sono gli eccessi come il ‘Life Ban’ proposto dalla British Olympic Association, la ‘Regola CIO 45’, nota come la, e che prevedeva l’esclusione a vita dai futuri Giochi Olimpici per gli atleti sospesi per sei mesi e più, con l’accusa di “presunto” uso di doping, e verso le quali il CAS ha emesso giudizio di non conformità.“Il guaio è che l’antidoping spesso è – sotto il profilo morale – infinitamente peggio del doping, perché usato come spregevole strumento di guerra sportiva – spiegagiornalista de Il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport, docente di giornalismo e consigliere dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, ai margini di un articolo scritto dasul Corriere della Sera – con il doping l’atleta fotte se stesso, con l’antidoping il business sportivo fotte gli avversari. Sotto il profilo etico, cosa è più spregevole? Il vero nemico dello sport è il troppo troppo troppo denaro portato dalla pubblicità attraverso la televisione. Ha fottuto anche Scwazer.” Quando Petrucci afferma che preferisce non pronunciarsi sugli atleti di altre nazioni cosa significa?Gli spettatori e gli appassionati mettano la cosa, com’è normale, su un piano di principi deontologico-sportivi, ma la realtà è che si vuol far passare un atleta, uno dei tanti,Sono convinta che a molti siano venute in mente frasi del tipo: ” il medico ha sbagliato le dosi – o- si son fatti mali i conti”. Paiono tutti cascare dal pero e far la parte dei poveri appassionati il cui credo valoroso sia stato tradito.Sono gialli questi che si possono leggere in ogni storia. Lance Armstrong è stato un investitore di sprimo piano nelle attrezzature WADA, e si sono accorti che si dopava quando era troppo tardi, mentre su Pantani esiste ancora un vero e proprio mistero sulle provette dai diversi esiti analizzate allora. Nel CIO di Londra 2012 vi è un medico in particolare, che è stato responsabile della squadra di nuoto che annovera tra le file il povero nuotatore trovato morto questo inverno nel suo bagno, e che di sicuro non brilla per numero di pubblicazioni scientifiche, e dalle tematiche fortemente orientate verso il controllo del sovrallenamento.“Tutto comprensibile.E che cosa aspetta la giustizia sportiva a scendere a pene draconiane in modo da togliere d’attorno una volta per tutte sia il burattinaio, sia i burattini?Si dice in giro che la scuderia di Ferrari e Testarossa stesso abbiano lasciato in circolazione tante e tali prove di transazioni illecite su conti italiani e stranieri da non aver alcun dubbio sui delitti commesso dagli uni e dall’altro.” E’ quanto sostiene Angelo Zomegnan in ‘Schwazer, Ferrari e il marcio da cancellare.”Ogni singolo aggettivo che utilizzato nel pezzo di tesi offre l’occasione di ampliare i punti che si snodano e fanno luce sugli interessi e le collusioni tra business e sport, concludendo con le nuove frontiere del doping genetico, una frontiera questa più che reale! Lì dove prevalgono gli orientamenti utilitaristici o commerciali va da se, che anche le attività sportive sono condizionate dalle leggi del rendimento.. Messa così si può dare l’impressione di osservare lo sport con la stessa ottica del demolitore di auto, o dello sfasciacarrozze che dimentica che le macchine in fondo sono un mezzo piacevole e sicuro per spostarsi, riducono le distanze e contribuiscono al miglioramento della qualità della vita. Eppure questa impressione credo sia l’amara realtà.(A cura di– inesmacchiarola1977@gmail.com)