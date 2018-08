“Beach patrol”: spiagge sicuro in tutto il territorio viestano

Di:

Un week end caratterizzato da controlli a 360° sulle spiagge viestane, ad opera dell’unità operavita BEACH PATROL – POLIZIA LOCALE. Sequestrati capi di abbigliamento, chincaglieria etnica, noci di cocco, libri, profumi, bongo etnici e quant’altro. Rimossi gli ombrelloni, le sdraio e i lettini lasciati in spiaggia libera dopo il tramonto.

Sin dall’inizio dell’estate, la Polizia Locale di Vieste sta controllando le spiagge del territorio viestano per contrastare la contraffazione e l’abusivismo commerciale in linea con quanto disposto su scala nazionale dal Ministero dell’Interno con servizi che iniziano sin dalle prime ore dell’alba e che terminano a notte fonda.

Con una nota a firma del Comandante Vicario Isp. Sup. Gaetano Dimauro, la Polizia Locale di Vieste invita a rispettare una serie di divieti sulla spiaggia libera, e soprattutto invita tutti a non

lasciare in spiaggia sdraio, ombrelloni, sedie a calar del sole, in quanto saranno puntualmente rimossi dagli uomini della Unità Operativa Beach Patrol, coadiuvati dal personale dell’ASE.