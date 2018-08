Entrano nel vivo i festeggiamenti patronali a Carpino

Di:

Carpino. A Carpino in occasione dei festeggiamenti patronali, in onore di Maria SS. Assunta e di San Rocco, arrivano i SUD SOUND SYSTEM & ARISA.

Entra nel vivo il cartellone degli eventi del Comune di Carpino, realizzato in collaborazione con la Pro Loco, l’Associazione Culturale Carpino Folk Festival. L’estate carpinese non riguarda solo gli eventi enogastronomici; in occasione dei festeggiamenti patronali, infatti, la piazza ospiterà il Gran Concerto lirico-sinfonico dell’Orchestra di fiati – “Città di San Severo” diretta dal Maestro Antonello Ciccone con la partecipazione dei soliti Antonella Giovine e Pantaleo Metta – nella serata del 16 agosto. Il 17 agosto saliranno sul palco dell’estatecarpinese i SUD SOUND SYSTEM e il 18 agosto, sempre in Piazza del Popolo, ARISA.