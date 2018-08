Ferragosto 2018: tutti gli eventi in provincia di Foggia

Di:

14 agosto 2018. Il giorno più atteso dell’estate è ormai alle porte. Nonostante l’allerta meteo preannunciata già da una settimana, il cartellone della provincia di Foggia per la giornata di Ferragosto è ricca di eventi, per tutti i gusti e tutte le età.

A cominciare dagli appuntamenti musicali: grande fermento a Foggia per Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, ex membri dei Pooh reduci da Sanremo dopo lo scioglimento della band storica. Il duo è atteso in Piazza Cavour e sarà solo l’apice della serie di eventi musicali che hanno interessato l’area di Foggia nell’ultima settimana. A Lucera, invece, concerto gratuito del rapper Clementino atteso in piazza Matteotti , dove il 16 agosto si esibirà anche Luca Barbarossa. Gli eventi musicali continuano anche nella cornice di Accadia nel suggestivo Zingaria, festival folk estivo giunto alla sua 23° edizione, che offre stage di danza popolare di maestri provenienti da tutto il mondo, concerti e spettacoli.

Per gli amanti della natura continuano le esperienze di trekking a Vieste: anche a Ferragosto il Sentiero dell’Amore sarà aperto a chiunque voglia immergersi nella “cartolina del Gargano”, da Baia delle Zagare fino alla Baia di Vignanotica, caratteristica per le sue falesie bianche a picco sul mare. Il percorso dura circa un’ora e terminerà con una degustazione di prodotti tipici direttamente in riva al mare.

Per i piú giovani non mancheranno happy hour e dj set: a Vieste spettacolo di fuochi artificiali presso il porto turistico e, a seguire, il Vieste Promiseland Festival con il suo Ferragosto M2O, presso la Spiaggia Castello. A Manfredonia, pomeriggio all’insegna dell’happy hour presso i Bagni Bonobo: l’evento é Float Beach, con Gianpaolo Schiraldi in consolle e tanti gonfiabili in giro per il lido.

Non mancheranno anche gli appuntamenti per i piú piccoli, in particolare presso i lidi di Manfredonia che non mancheranno di offrire l’intrattenimento piú vario: presso il Lido Aurora l’animazione per i bambini sarà targata Party Con Gheghé.

Carmen Palma per StatoQuotidiano