Incidente stradale, morto giovanissimo nel Foggiano

Foggia. “Restiamo in silenzio e costernati, unendoci al dolore della famiglia, che piange come noi la prematura scomparsa di un figlio di questa terra”. Questo, il messaggio di cordoglio del sindaco Francesco di Feo, per la dipartita del giovanissimo Nicola Signoriello, ieri, in seguito ad un incidente stradale.