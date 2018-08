Premier Conte a Volturara Appula

Di:

(ANSA) – ROMA, 13 AGO – Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, mercoledì 15 agosto si recherà a Volturara Appula (Foggia), paese in cui è nato, per la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria. Al suo arrivo, previsto alle ore 18, il presidente sarà accolto dal sindaco, Leonardo Russo, dal prefetto di Foggia, Massimo Mariani, e dalle altre autorità locali civili e militari.

Successivamente il presidente, accompagnato dalle autorità che lo hanno accolto, raggiungerà il Comune di Volturara Appula per salutare i consiglieri comunali. A seguire si recherà, accompagnato dal sindaco, nella piazza del paese per la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria. In quella circostanza il primo cittadino gli consegnerà le ‘Chiavi della città’. È previsto un suo intervento dal palco.