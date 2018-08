Trinitapoli, al via la 3 giorni di festa patronale

Di:

Trinitapoli. Parte domani la 3 giorni della festa dei Santi Patroni, Beata Maria Vergine di Loreto e Santo Stefano protomartire. Momenti di preghiera, processione e concerto finale, come ogni anno a celebrare un evento religioso ma anche civile e sociale. Ospite d’onore, il 16 agosto, Fabio Concato.

MARTEDÌ 14 AGOSTO | Si parte domani alle 8, col risveglio dei fuochi pirotecnici e mortaretti ad annunciare il via alla festa. Giro per le vie della città e gran concerto bandistico “Città di Trinitapoli”. Alle 19, celebrazione eucaristica nel santuario della Madonna del Loreto e Chiesa Madre. Alle 20.15, processione di Santo Stefano dalla Chiesa Madre al santuario mariano; al termine, fuochi pirotecnici. Alle 21, veglia di preghiera presso il santuario del Loreto, presieduto da Monsignor Stefano Sarcina. Dalle 21.30, concerto bandistico “Città di Rutigliano”, diretto dal Maestro Gaetano Cellamare.

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO | Si parte alle 7, coi fuochi a devozione della Confraternita Santa Maria di Loreto. A seguire, dalle 7.30 alle 9.30, 3 celebrazioni eucaristiche (una ogni ora), presso il santuario. Celebrazione solenne alle 10.30, con Sua Eccellenza Leonardo D’Ascenzo, l’arcivescovo della diocesi di Barletta-Andria-Trani, pere la prima volta alla festa patronale di Trinitapoli; con lui, tutti i sacerdoti della città e le autorità civili e militari. Alle 19, solenne e partecipata processione dei Santi Patroni per le vie cittadine, con fuochi pirotecnici finali. Al rientro della statua di Santo Stefano in Chiesa Madre (20.30) e della Beata Vergine al santuario (20.45), fuochi pirotecnici e celebrazioni eucaristiche nelle due chiese. Dalle 21, conclusione di giornata col galà di musica classica a cura del Gran concerto bandistico “Città di Trinitapoli” diretto dal Maestro Domenico Virgilio.

GIOVEDÌ 16 AGOSTO | La terza ed ultima giornata di festa si apre alle 10.30 in Chiesa Madre con la concelebrazione in onore di Santo Stefano, con l’intervento delle massime autorità civili e militari. In serata, il calendario religioso si interseca con la Grande festa d’estate trinitapolese 2018, approntata dall’assessorato alla Cultura: dopo i successi del comico Francesco Cicchella e del rapper Mattia Briga, terzo grande evento col concerto di Fabio Concato dal vivo e gratuitamente in Corso Trinità.