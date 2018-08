Zapponeta. Bene la 9^ edizione del Baby Aurora

Di:

Bene a Zapponeta la 9^ edizione del Baby Aurora, organizzata dall’associazione Italsud Aurora con il coinvolgimento di 50 bambini tra abitanti del posto e bagnanti.

Il direttore dell’italsud Aurora sig. Di Noia Gianni soddisfatto dell’evento, e del numeroso pubblico accorso nella centralissima Piazza Aldo Moro hanno reso ancor più prestigioso l’evento.

I ringraziamenti vanno ai bambini partecipanti, all’Amministrazione Comunale, ai presentatori Michele Cristiano e Roberta Russo. Un contributo importante per la realizzazione dell’evento è stato dato dai numerosi sponsor. L’associazione ogni anno, cerca di fare il meglio per alierare le serate estive. Quest’anno ospite d’onore il mago Vincent che con le illusioni hanno incantato il pubblico e i bambini. Non ci resta che invitarvi per il prossimo anno a questa entusiasmante serata di Baby Aurora.

fotogallery

(Nota stampa)