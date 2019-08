Foggia: furti in abitazioni, “spaccata” contro profumeria in via Tugini

Di:

Criminalità scatenata, negli ultimi giorni, a Foggia, dove si continuano a registrare furti in appartamento e ai danni di attività commerciali. La scorsa notte, intorno alle 3, nel mirino dei malviventi è finita una profumeria in via Tugini, oggetto di una ‘spaccata‘. Secondo le prime informazioni raccolte, ignoti hanno lanciato a forte velocità un’auto contro la vetrina dell’attività, infrangendola. Allo stato non è noto se il conseguente furto è stato consumato, tanto meno l’ammontare del bottino.

Solo 24 ore prima, invece, tre furti in appartamento sono stati scoperti in altrettante abitazioni della stesso stabile, in via Sant’Alfonso De’ Liguori.

Fonte: FoggiaToday