Foggia, stranieri via dalla struttura: lasciano 150mila euro di danni

L’ostello comunale Monte San Giovanni era stato assegnato in comodato d’uso gratuito al consorzio trapanese “Areté” nell’agosto del 2016. Subito divenuto un luogo dove ospitare extracomunitari, prevalentemente nordafricani, è stato restituito lo scorso 30 maggio, quando i circa 80 stranieri hanno lasciato la zona in seguito al decreto Salvini. La struttura, secondo quanto denunciato dallo stesso primo cittadino, è stata riconsegnata completamente devastata.

“Oltre al danno, la beffa” commenta il sindaco Coscia, come riportato da “FoggiaToday”. “L’ostello comunale di Carlantino era stato dato in comodato d’uso gratuito. Quindi non solo il Comune non ha ricevuto un centesimo, ma rischia anche di accollarsi spese ingenti per i danni subiti e per i debiti accumulati dal consorzio gestore. A metà giugno, durante un sopralluogo congiunto con il consorzio, abbiamo constato una serie di danni alla struttura. Arredi distrutti, pavimenti danneggiati e anneriti dall’uso di fornelletti, porte e infissi divelti. In queste condizioni la struttura è inservibile e rimetterla in piedi richiederà fondi ingenti”.

“Ad ora non abbiamo una stima ufficiale dei danni, ma indicativamente siamo sui 100-150mila euro” spiega il primo cittadino. Una cifra a cui si aggiungono anche altre spese: “I debiti per utenze e servizi, tra cui acqua e Tari, non pagati dalla società per ulteriori 10mila euro”.

Fonte: IlGiornale