Foggia. Tentano di rubare autovettura: fermati giovanissimi

Foggia. Nell’ambito del predisposti servizi di controllo del territorio, doverosamente intensificati in questo periodo caratterizzato dalla festività di Ferragosto, questa notte, a seguito di segnalazione di persone intente ad armeggiare vicino un’autovettura parcheggiata in via Stefano Cavaliere all’altezza del civico 9, personale dell’UPGSP sorprendeva tre foggiani, di cui due ventenni ed un minore diciassettenne.

In relazione a quanto sopra i due ventenni venivano tratti in arresto mentre il minore è stato deferito in stato di libertà in quanto resisi responsabili di furto su autovettura. Dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni a disposizione della competente A.G. in attesa del “Giudizio Direttissimo” mentre il minore è stato affidato ai genitori.

Redazione StatoQuotidiano.it