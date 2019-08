Lega-M5s, scontro sul RdC: “Il 70% è irregolare”

Di:

Il 70% di chi sta ricevendo il reddito di cittadinanza non ne avrebbe diritto. Ad affermarlo è il viceministro leghista all’Economia Massimo Garavaglia che, alla domanda sugli esiti dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza, ha dichiarato: “Gran parte di coloro ai quali è stato erogato il reddito di cittadinanza risulta non titolare e quindi i risparmi non possono che aumentare (…) il dato è ancora grezzo ma è sopra il 70%. E questo vuol dire che si può intervenire aumentandolo per chi ha veramente bisogno”. “Aggiungo inoltre – continua Garavaglia – che mancano ancora i decreti attuativi che consentono ai comuni di chiamare i beneficiari del reddito di cittadinanza per prestare servizi socialmente utili”.

Arriva la risposta (piccata) dei Cinque Stelle che difendono il sussidio: “Il reddito di cittadinanza è una misura che difendiamo con tutte le nostre forze. Una misura che ha ridato dignità alle persone e che assicura la tenuta sociale del paese. 905.000 famiglie oggi possono guardare al futuro con la prospettiva di uscire da una condizione di difficoltà. Oggi il forse ex sottosegretario a corrente alternata Garavaglia (non abbiamo ancora capito se la Lega ha ritirato i suoi ministri o meno) dice che il 70% di queste famiglie non ha diritto al reddito. È la più grande cretinata mai sentita!”.

Fonte: IlGiornale