Manfredonia, 183^ Festa Patronale in onore di Maria SS. di Siponto…primo report

1𝟴𝟯^ 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗔 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗢𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗜𝗡 𝗢𝗡𝗢𝗥𝗘 𝗗𝗜 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗔 𝗦𝗦. 𝗗𝗜 𝗦𝗜𝗣𝗢𝗡𝗧𝗢: 𝗜𝗟 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗢 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧 𝗦𝗨𝗟 𝗥𝗘𝗡𝗗𝗜𝗖𝗢𝗡𝗧𝗢 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗡𝗭𝗜𝗔𝗥𝗜𝗢. 𝗟𝗘 𝗔𝗭𝗜𝗘𝗡𝗗𝗘 𝗖𝗛𝗘, 𝗔𝗗 𝗢𝗚𝗚𝗜, 𝗛𝗔𝗡𝗡𝗢 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗜𝗧𝗢 𝗔𝗟𝗟’𝗢𝗥𝗚𝗔𝗡𝗜𝗭𝗭𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘

Il Gal DaunOfantino informa che per la 183^ Festa Patronale in onore di Maria SS. di Siponto, ad oggi (mercoledì 14 agosto 2019), la raccolta delle offerte di cittadini e fedeli ed i contributi e sponsorizzazioni di imprese e commercianti ammonta ad euro 9.963,00.

A tal proposito si ricorda che oltre al personale autorizzato (che quotidianamente è operativo tra le vie della città), il Gal DaunOfantino ha aperto un conto bancario dedicato (IBAN: IT 86 L 08810 78450 000060003048 – BCC SAN GIOVANNI ROTONDO ) che fedeli, cittadini, imprenditori e commercianti possono utilizzare in maniera diretta per le proprie offerte e contributi (specificando come causale “Festa Patronale SS. Maria di Siponto 2019”).

Tale strumento è stato anche attivato per rendere totalmente trasparente e tracciabile il rendiconto degli introiti e delle spese che settimanalmente viene reso noto in maniera aggiornata.

Nei prossimi giorni sarà ufficializzato il programma degli appuntamenti civili che affiancheranno quelli religiosi, per un’edizione caratterizzata da un’impostazione “più che sobria” con il forte richiamo della fede e del folklore.

Intanto, spiace constare la mancanza dell’annunciata collaborazione fattiva con “AMA, Associazione Manfredonia Attiva –Commercio & Turismo”, i cui associati, nonostante la volontà del Gal DaunOfantino di unire idee e forze per garantire alla città ed alla sua comunità una dignitosa organizzazione del momento più identitario, partecipato ed importante dell’anno , hanno rispedito al mittente tale importante possibilità senza alcuna motivazione razionale.

Le attività che ad oggi hanno già versato interamente il loro contributo economico per l’organizzazione della Festa Patronale in onore di SS. Maria di Siponto sono le seguenti: Muti La Sanitaria, Il Duomo Spizzicherie, Happy Fruit, Mama Quilla, Webbin srl, Ottica Castigliego, De Nittis Le Spose, Abbigliamento De Nittis, La Locanda del Torrione, Sidap srl, Gargan Petroli, Castriotta Auto, Generali – Agenzia di Manfredonia, FA Porte, Maria Fiananese – Hair Studio, Daunia Matis srl, Pasticceria Desideri, Lucia Arena Mobili, Macelleria Arena Saverio, Nuovo Consorzio Trasporti Sipontum, Megad srl, Gioielleria Giuseppe Cosentino, Cistarill – Tomaiolo Matteo, Hair Style Michela – Michela Rignanese, Martello Mare, Paradiso Gioielli, Renzullo Impianti, Express Wash – Lavanderia, La Torre Raffaele.

Addetto stampa