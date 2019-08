Ragazzi dispersi in Foresta Umbra: salvati da ‘Cacciatori di Puglia’ e Soccorso Alpino

Di:

L’escursione in Foresta Umbra ha preso una brutta piega, per quattro ragazzi dispersi sul Gargano. I quattro, ritrovati oggi in buone condizioni di salute, avevano perso l’orientamento quando, seguendo il percorso indicato nei pressi del laghetto della Foresta, hanno deciso di modificare il loro percorso dinanzi al cartello recante l’indicazione ‘Lago d’Otri’ (che indica la località) muovendosi alla ricerca di un lago inesistente.

Così si sono addentrati sempre più nel cuore del Gargano, in zone prive di sentieri e di copertura per la linea telefonica. Così per tutta la notte, fino a questa mattina, quando sono riusciti a contattare i carabinieri e a chiedere aiuto. I quattro sono stati individuati poco dopo dagli uomini del reparto speciale dei ‘Cacciatori di Puglia’, allertati insieme al Soccorso Alpino e Speleologico (stesso gruppo che solo pochi giorni ha salvato altri due escursionisti foggiani dispersi a Pescasseroli).

Fonte: FoggiaToday