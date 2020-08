Alcol sequestrato a Manfredonia igenizza le scuole di Milano

Centocinquanta litri di igienizzante per le superfici sono stati consegnati o sono in consegna per ogni scuola superiore: mittente Città Metropolitana, che si sta preparando per l’avvio dell’anno scolastico.

L’alcol in questione faceva parte di una partita sequestrata dalla guardia di finanza di Manfredonia (circa 20mila litri di disinfettante), reimmesso così nel circuito legale. Grazie al supporto della direzione regionale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli di Milano è stato individuato un percorso che ha consentito – con il contributo di Basf Italia e Girelli Alcool – di avviare la produzione di liquido per sanificazioni, secondo le linee guida all’Organizzazione Mondiale della Sanità, per poi donarlo a scuole, Comuni e ospedali.

Fonte: il giorno