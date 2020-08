Annullata interdittiva nei confronti G.L. Itticoltura di Manfredonia, Comune revoca determina

Manfredonia, 14 agosto 2020. Con recente determina del Comune di Manfredonia, in adempimento a quanto statuito dalla sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, sez. 2^, n. 979 del 26.05.2020 pubblicata il 6.07.2020, è stata revocata la determinazione dirigenziale n.58 del 27.01.2020 nei confronti della cooperativa G.L. Itticoltura, di Manfredonia. E’ stato dato atto della reviviscenza della concessione demaniale marittima ad uso impianto di acquacoltura n.7 del 15.11.2017, con scadenza al 31.12.2020, in favore della concessionaria, società cooperativa G.L. Itticoltura.

Come indicato nell’atto del Comune, “con nota assunta al prot. com.le n. 28951 del 27.07.2020 l’avv. Ricupero trasmetteva la Sentenza n.979 del 26.05.2020, pubblicata in data 6.07.2020, della 2^ sezione del TAR Bari, con la quale si accoglieva il ricorso e, per l’effetto, si annullava l’interdittiva emessa dalla Prefettura e, in via derivata, anche della determinazione dirigenziale n.58/2020, trattandosi, quest’ultima, di atto vincolato, chiedendo di reintegrare la cooperativa nell’esercizio di ogni facoltà connessa con la concessione demaniale n.7/2017”.