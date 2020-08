ASL Foggia: “Avviso ripresa tirocini curriculari”

Presso la ASL di Foggia è possibile, con decorrenza immediata, svolgere nuovamente TIROCINI CURRICULARI promossi da Università, Enti di Formazione ed Istituti Scolastici che hanno preventivamente stipulato con la ASL una apposita Convenzione.

Saranno, tuttavia, prioritariamente autorizzati coloro che avevano già avviato un tirocinio in presenza alla data del 09.03.2020 e successivamente saranno esaminate le nuove domande.

NUOVI TIROCINI

Il rispetto delle norme sulla prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV2 impone una diminuzione del numero di tirocinanti autorizzabili in ciascuna struttura nonché la revisione del rapporto Tutor/tirocinante (max 1 tirocinante per tutor). Tale condizione, nostro malgrado, determinerà un sensibile allungamento dei tempi necessari per effettuare i tirocini presso le nostre articolazioni Aziendali.

Per ogni nuova domanda saranno comunque esaminate tutte le possibilità per venire incontro alle richieste presentate.

Coloro che hanno necessità di iniziare e finire un tirocinio entro date vincolate a sedute di Laurea o a Esami di Stato, incompatibili con i tempi previsti per autorizzare i nuovi tirocini, sono invitati a trovare soluzioni alternative.

Per garantire ai pazienti, ai dipendenti della ASL FG e agli stessi tirocinanti condizioni di sicurezza nell’attuale situazione epidemiologica, tutti i tirocinanti prima dell’avvio del tirocinio sono tenuti a contattare il Medico Competente ASL FG per assolvere alla prescritta sorveglianza sanitaria anche con riferimento alle procedure per la prevenzione del virus SARS-CoV-2 (Area Nord: v.marotta@aslfg.it; Area Centro: p.ferraro@aslfg.it: Area Sud: s.cesareo@aslfg.it)

nonché il Servizio Prevenzione e Protezione per l’applicazione delle relative disposizioni/protocolli in merito (rspp@aslfg.it )

TIROCINI SOSPESI

Per consentire la riprogrammazione delle frequenze, i tirocinanti già autorizzati che non hanno terminato il tirocinio, sono invitati a inviare una email a: a.fiadino@aslfg.it indicando la sede, il tutor assegnato e le ore mancanti al termine del tirocinio.

