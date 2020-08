“Bikers” dispersi in Foresta Umbra: ritrovati e soccorsi

Gargano, 14 agosto 2020. Si erano smarriti in Foresta Umbra e sono stati ritrovati e soccorsi dai Carabinieri forestali. E’ accaduto a due turisti emiliani che si erano recati in località “Pagliaro Murgitta”, zona molto impervia del Comune di Vieste, a ridosso della Foresta Umbra, per una passeggiata in mountain bike nel bosco. Le meticolose operazioni di ricerca e la perfetta conoscenza dei luoghi ha però consentito ai carabinieri forestali della Stazione “Parco” di Umbra di ritrovare, all’approssimarsi dell’imbrunire, le persone disperse in evidente stato di disidratazione per la lunga permanenza in bosco fin dalle prime ore del mattino. I due “bikers”, dopo essere stati idratati con acqua potabile e accompagnati dove avevano parcheggiato la loro auto, hanno ringraziato i carabinieri forestali per lo scampato pericolo.