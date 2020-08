Gens Nova OdV “Emergenza ambientale a Manfredonia”

Gens Nova O.d.V. da sempre si prefigge lo scopo di promuovere iniziative di tutela, con l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, oltre a diffondere i valori della Giustizia Sociale e della Legalità, meno di un mese fa, e precisamente il 18 luglio 2020, segnalavamo al comune di Manfredonia lo stato dei luoghi in cui versava un’area della località Tomaiuolo nella frazione Montagna. In seguito sui media e sui social si sono riverberate altre situazioni che mettono in luce gravi aggressioni all’ambiente, e conseguentemente alla salute pubblica, in quel di Manfredonia:

“Dette situazioni rappresentano, oltre che un atto di viltà nei confronti delle nostre bellezze naturali, una vera bomba ecologica se confutate”, commenta l’Avvocato Antonio Maria La Scala, Presidente di Gens Nova, che ha costituto un team di volontari che si dedicano alla “cultura dell’ambiente” mediante attività di ricerca ed informazione, poiché stanchi di assistere impotenti al deturpamento del nostro territorio. Si ringrazia anticipatamente per la diffusione che vorrete riservare alla presente.

