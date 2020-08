In principio fu “il riposo di Augusto”. Ma perchè Ferragosto?

Cosa e perché si festeggia il 15 agosto? Conosciamo tutti la festività di Ferragosto ma non tutti forse sanno le curiosità, le tradizioni e le origini di questa festa estiva. Proviamo a rispondere a tutti i quesiti sulla festa, incluso il motivo per il quale si chiama proprio Ferragosto.

L’etimologia del termine Ferragosto deriva dall’antico Feriae Augusti, una festività che si celebrava nell’antica Roma. La festa era in onore di Augusto e il nome, che significa il riposo di Augusto, dà il nome anche al mese. Feriae Augusti non era la festività del 15 agosto, così come la conosciamo, ma era più un modo di chiamare la prima parte del mese di agosto che era dedicata al risposo e ai festeggiamenti, festività istituita nel 18 a.C.

PERCHE’ SI DICE FERRAGOSTO?

Il periodo di riposo di agosto aveva origine nella più antica tradizione dei Consualia, feste che si celebravano alla fine dei raccolti in onore dei dio Conso, protettore della fertilità e della terra. Durante i festeggiamenti in tutto l’Impero si organizzavano corse di cavalli e altri animali da tiro. Inoltre era il momento dell’anno in cui i contadini porgevano i loro auguri ai proprietari terrieri in segno di buon auspicio per i raccolti successivi.

Il riposo di Augusto cadeva precisamente il 1 di agosto ma i giorni di riposo si estendevano per buona parte del mese. La festa del 15 agosto fu istitutita più tardi, quando Ferragosto venne assimilato dalla Chiesa Cattolica che istituì la festa dell’Assunzione di Maria. Con Assunzione di Maria in Cielo la Chiesa cattolica riconosce, appunto, il momento in cui Maria fu accolta in cielo. Per la Chiesa cattolica Ferragosto è una festa di precetto.

fonte, articolo integrale > Studenti.it