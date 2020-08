Incidente stradale tra Martina Franca e Locorotondo, morti marito e moglie

Incidente stradale con due morti nella tarda serata di ieri, nel tratto di statale 172 tra Martina Franca, in provincia di Taranto e Locorotondo, in provincia di Bari. Le vittime sono una coppia, marito e moglie: 34 anni lui e 38 lei, viaggiavano su una moto quando si sono scontrati con un’auto. La donna è morta sul colpo, l’uomo è deceduto durante il trasporto all’ospedale di Taranto: aveva perso il fratello 15 giorni fa a causa di un malore. La due vittime lasciano un bimbo di 1 anno, battezzato pochi giorni fa. Illeso, ma in stato di shock l’uomo a bordo dell’auto che si è scontrata con la motocicletta.

Il tratto di strada dello scontro, secondo gli inquirenti accorsi sul poso, non presenta elementi di particolare pericolosità: è un rettilineo in pianura che attraversa un pezzo molto noto della Valle d’Itria. Per alcune ore la statale è stata chiusa, mentre il traffico nei due sensi è stato deviato su strade interne che attraversano la campagna. Sul posto sono accorsi Polizia Locale, Carabinieri e Vigili del fuoco.

Fonte: skytg24