Manfredonia, Commissione precisa “Nessun aumento. TARI 2020 corrisponde a quella definitiva del 2019”

Manfredonia, 14 agosto 2020. “Sono state espresse, nei giorni scorsi, su alcuni social network e quotidiani on line locali, considerazioni su aumenti delle tariffe TARI 2020 del Comune di Manfredonia, dell’ordine del 22% in aggiunta ad un conguaglio riferito alla TARI 2019, oltre che accuse di superficialità ed inerzia della Commissione Straordinaria nella attività di gestione dei rifiuti.

A riguardo, la Commissione Straordinaria ritiene necessario e corretto fornire elementi chiarificatori circa quanto riportato attraverso i predetti canali di informazione, al fine di non alimentare ulteriori inutili ed infondate preoccupazioni in questo contesto di difficile congiuntura economica.

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 11, del 31 luglio 2019, assunta sulla base delle indicazioni e stime di costi elaborate da ASE, venne approvata l’integrazione al Piano Economico Finanziario 2019, già adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3, del 30/03/2019 e n. 5, del 18/04/2019. Con tale deliberazione il Commissario Straordinario prendeva atto di un maggior costo della gestione dei rifiuti, per un valore stimato di circa 800 mila euro, dovuto ai maggiori oneri di trasporto e conferimento dei rifiuti, derivante da una nuova individuazione degli impianti di smaltimento, imposta dall’Agenzia Regionale (AGER).

Si ritiene opportuno precisare al riguardo, che preso atto degli aumenti di costo derivanti dalle determinazioni assunte da AGER e delle conseguenti inevitabili ripercussioni che detti aumenti avrebbero avuto sulle tariffe Tari, il Commissario Straordinario avviò, prontamente, con la stessa AGER, costanti interlocuzioni, al fine di ricercare soluzioni più economiche, riuscendo a contenere ulteriori aumenti che, altrimenti, avrebbero aggravato i costi di gestione dei rifiuti e le relative tariffe per il 2020.

L’adozione della citata deliberazione n. 11, del 31 luglio 2019, di presa d’atto di un maggior costo della gestione dei rifiuti e, quindi, di integrazione del Piano Economico Finanziario 2019, dalla quale è scaturito un aumento delle tariffe Tari, costituiva, in ogni caso, un atto dovuto in applicazione della normativa di riferimento che prevede per tutti i Comuni e, a maggior ragione, per quelli in piano di riequilibrio finanziario, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con i proventi della relativa tariffa.

L’aumento previsto ad integrazione dell’originario Piano Economico Finanziario 2019, ha determinato, in applicazione della normativa sopra richiamata, un aumento medio delle tariffe, corrispondente, al 6% circa, rispetto alle precedenti. Il pagamento di detto aumento è stato chiesto attraverso l’emissione di un ruolo suppletivo recapitato ai contribuenti manfredoniani unitamente all’avviso di pagamento della Tari 2020, a titolo di conguaglio Tari 2019.

Relativamente alle tariffe TARI 2020 la Commissione Straordinaria, sulla base della facoltà prevista dall’art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 (cura Italia), con delibera n. 6 del 20/05/2020, nelle more dell’adozione del Piano Economico Finanziario 2020, che dovrà intervenire entro il 31/12/2020, ha confermato le medesime tariffe TARI 2019 (comprensive del predetto conguaglio), non imponendo alcun aumento.

Si riporta di seguito, a mero titolo esemplificativo, un prospetto di raffronto elaborato dal Servizio Tributi per ciascuna categoria di utenze da cui si evidenzia l’invarianza della tariffa TARI deliberata per il 2020 rispetto a quella 2019 comprensiva di un conguaglio medio di circa il 6%.

Ne consegue che per ciascun contribuente, a parità di altri elementi, quali superfici disponibili, numero di occupanti, tipo di attività, la Tari 2020 corrisponde a quella definitiva riferita all’anno 2019″.

Manfredonia, 14 agosto 2020 – LA COMMISSIONE STRAORDINARIA (PISCITELLI – CREA – SOLOPERTO)