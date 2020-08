Manfredonia, la sfortunata città dei saccheggi

Manfredonia. Da un disegno di Manfredonia del 1586 custodito nella Biblioteca Angelica di Roma è ben visibile al centro della Città la maestosa Cattedrale con la grande cupola e l’imponente tribuna. La costruzione del Duomo in stile gotico pugliese voluta da Carlo I d’Angiò, a spese dell’Erario Reale, con il campanile a ridosso della Chiesa, su disegno di un ingegnere francese della stessa corte angioina, ebbe inizio il 7 febbraio 1270, giorno dedicato a San Lorenzo Maiorano, X vescovo sipontino e patrono della Città. L’arcivescovo di Manfredonia Giovanni Freccia da Ravello pose la prima pietra. Nel duomo angioino era custodito il corpo di San Lorenzo Maiorano, trasferito da Siponto il 30 ottobre 1327.

I SACCHEGGI. I saccheggi di Manfredonia iniziarono nel 1419. La Città fu messa a ferro e fuoco dalle truppe di Giacomo di Borbone che si mise alla testa come ribelle di un numeroso contingente di soldatesche mercenarie, dopo che la regina Giovanna, ravveduta della troppa elargizione concessa al marito, e immeritevole di tanta fiducia, revocò a sé ogni potere. In seguito a ciò Giacomo fu costretto a fuggire e rifugiarsi a Manfredonia con i suoi seguaci per imbarcarsi. In Città approfittando della generosità dei manfredoniani, in preda alla fame e alla disperazione i Francesi saccheggiarono la Città; incendiarono numerosi palazzi tra i quali quello della Cancelleria, l’episcopio, monasteri e conventi. Furono invocati aiuti ma soltanto a distanza di tempo truppe fedeli alla regina Giovanna II, al comando di Landolfo Maramaldo liberarono Manfredonia dai saccheggiatori.

Nel 1528 Manfredonia visse un’altra pagina nera della sua storia. In quell’anno Francesco I alleato dei veneziani organizzò un assalto via mare alla nostra Città. Le truppe erano comandate da Odhet de fox, signore di Lutrec, noto come Capitano Lautrec. La Città venne bombardata; i sipontini risposero valorosamente agli attacchi delle truppe nemiche, e affondarono la galea principale che stava alla fonda in zona di mare denominata “Spontone” (cala dello Spuntone). La reazione all’attacco a sorpresa al nemico dei manfredoniani costrinse il Capitano Lutrec ad abbandonate la nostra Città. Intanto il vicerè di Napoli avvertito di quanto accaduto, inviò duemila soldati lombardi con il compito di presidiare Manfredonia, che attuarono in poco tempo in Città un atteggiamento peggiore dei francesi, con razzie e distruzioni varie.

L’ultimo saccheggio è quello avvenuto nei giorni dei giorni 16-17 e 18 agosto 1620, allorquando, dopo il tradimento di Pedro Giron Duca d’Ossuna, i turchi sbarcati dalle loro 55 galee in zona “Chiancamasiello” (oggi Chiancamasitto) e zona Calafico attaccarono la Città, dopo averla assediata, con seimila fanti assatanati che al grido di marcia che atterriva “uè uè” (termine dialettale tuttora in uso per indicare sorpresa) la misero a ferro e fuoco; incendiarono il bellissimo duomo angioino, conventi ed altre chiese, edifici e archivi civili e religiosi. Arrecarono alla Città danni irreparabili con l’uccisione di numerosi abitanti (la popolazione fu dimezzata). I sipontini che si erano asserragliati nel castello combatterono eroicamente nonostante le poche armi a disposizione. Per il Sarnelli il consuntivo dei morti dopo il sacco fu ingente: 500 i cristiani morti (manfredoniani), altrettanti fatti schiavi, 700 i turchi periti. Nei giorni del saccheggio molte furono le persone vittime di violenze inaudite come racconta il gentiluomo sipontino Antonio Nicastro nella “Relazione della presa di Manfredonia da’ Turchi”, documento conservato presso l’archivio della Curia Provinciale dei Cappuccini di Foggia. Va ricordato che la maggior parte degli archivi civili e religiosi incendiati furono opera delle orde saracene, ma anche da furti effettuati da alcuni manfredoniani per secondi fini e poi da cittadini provenienti dai centri vicini e in particolare da Monte S.Angelo. Questi, dopo la partenza dei turchi in una città devastata da morte e ancora fumante si riversarono come sciacalli depredando di tutto. A tal riguardo Matteo Spinelli nei suoi scritti ci tramanda: “…e con (l’arcivescovo Ginnasio) calarono ancora non pochi Chiesastici e Laici Montanari, i quali nascostamente dall’Arcivescovo diedero alla nostra città il secondo sacco, e portarono via sulla loro terra quelle scritture specialmente, che i barbari Traci non seppero scovrire. E si vuole da scrittori, che il maggior danno alla nostra città fu cagionato da i perfidi ladroni Montanari, i quali portarono via finanche le carte de’ pizzicaroli…”.

Quando i turchi entrarono in città in quella infausta calda domenica di agosto, come belve assetate di sangue furono compiute azioni animalesche con furore bestiale. Il massacro di persone malate, anziani, donne, religiose e religiosi, bambini in fasce strappati dalle braccia delle madri e sbattuti come stracci sui muri delle case, vecchiette oltraggiate, denudate e legate alle travi delle loro misere abitazioni, uomini impalati e lasciati morire, altri incatenati e fatti schiavi. In quell’orgia di sangue furono eseguiti stupri e distruzioni di case, palazzi, chiese, conventi e monasteri. Il sacco turchesco continuò quel giorno anche nelle case gentilizie e con accanimento nel Duomo di San Lorenzo Maiorano. Dopo il dileggio del luogo di culto, l’antica Cattedrale fu data alle fiamme insieme al corpo di San Lorenzo Maiorano custodito sotto l’altare maggiore. Dopo lo scempio in Città, a calar della sera i turchi ritornarono sulle loro galee, lasciando pochi uomini a guardia sulle mura della Città, in attesa di ottenere la resa del Castello, affollato di uomini, donne, bambini, suore, preti e monaci non più in grado di difendersi. A trattare la resa non umiliante furono incaricati don Antonio Nicastro e il tenente Antonio Stellatello, i quali scortati fino a Calafico da due soldati turchi furono portati a bordo della grande galea al cospetto del comandate della spedizione a Manfredonia Shalil pascià, un cavaliere di Malta rinnegato, ove trattarono la capitolazione a condizione di avere salva la vita di tutte le persone rifugiate nel castello. Dopo la resa e fatte uscire salve tutte le persone dal Castello, i mori si diedero ad un nuovo saccheggio. Il governatore di Capitanata Carafa e il castellano don Ferdinando di Velasco, furono considerati traditori, il primo per non aver fatto intervenire ”i reparti di cavalleria” e il secondo sospettato di tradimento per avere salva la vita e agevolato l’ingresso in Città dei turchi, fu fatto arrestare dal vicerè card. Borgia e richiuso nel carcere di Barletta, dove morirà prima di essere stato riabilitato.

Va ricordato, altresì, che l’esercito turco era composto da migliaia di traditori europei passati nelle milizie ottomane per danaro, da malviventi con pendenze con la giustizia e da avventurieri senza scrupoli. Durante il sacco di Manfredonia portarono via duecentocinquanta carri di cereali, presi dalle fosse di grano, un’ ingente quantità di olio di olive, campane, cannoni, palle d’artiglieria, munizioni e armi varie, oro, argento, mobili, quadri ed altri oggetti sottratti dalle abitazioni signorili. Furono centinaia i civili incatenati e resi schiavi e portati sulle galee. Tra le varie razzie fatte in Città, le orde ottomane al comando di Shalil pascia, rapirono dal convento di clausura delle Clarisse di Santa Chiara Giacoma Tommasa Rosa Beccarino, una bella fanciulla di dieci anni di nobile famiglia, nata a Manfredonia il 16 dicembre 1610, per offrirla in dono al ritorno in patria al gran sultano dell’impero ottomano a Istanbul. Giacometta che visse al Serraglio di Topkapi Sarayi di Istanbul, con il nome di Saphira, fu legata da affetto sincero e profondo al sultano Ibrahim dal quale ebbe un figlio, il principe Osman. Nel settembre 1644, la gran Sultana Saphira, mentre era in viaggio per mare per la Mecca con suo figlio (il principe Osman figlio primogenito di Ibrahim, che il padre voleva quale erede al trono dell’impero ottomano), per un atto di fede dopo l’avvelenamento subito, dal quale non si era mai ripresa totalmente, fu rapita assieme a Osman, dai Cavalieri di Malta, dopo una sanguinosa battaglia e portati a Malta. In quella Città, il piccolo principe fu educato dai padri domenicani e divenne fra Domenico Ottomano. Successivamente si trasferì da Malta a Napoli al convento della Sanità. Dopo il suo girovagare apostolico in Italia e all’estero, nel 1675 in pieno Anno Santo conseguì la laurea di lettore e fu abilitato alla predicazione ed ebbe l’incarico di Vicario Generale dei Monasteri di Malta. Nell’ottobre dello stesso anno dopo la sua breve permanenza a Roma dove molti cardinali volevano conoscerlo, il frate domenicano denominato Domenico Ottomano di salute cagionevole volle ritornare a Malta, dove tra l’altro infieriva la peste, che aveva già provocato numerose vittime tra la popolazione. In quell’isola del Mediterraneo, all’età di trentaquattro anni, dopo aver abbracciato la croce del dolore umano, ammalato, volle morire nella medesima villetta dove in prigionia alla sua stessa età era deceduta sua madre Saphira. Dopo la sua morte, Malta salutò Osman il principe-frate e Vicario Generale dei monasteri, con imponenti esequie, e fu portato a spalla dai Cavalieri di Malta fino alla sua ultima dimora.

Va altresì ribadito, per la storia, che il dipinto attribuito erroneamente a Saphira (a Giacoma Beccarino) , conservato nella stanza del Sindaco, si è rivelato un falso, scoperto anni fa dal compianto prof. Tommaso Adabbo. La ragazza dipinta nel quadro non è Giacoma Beccarino, la fanciulla rapita dai turchi a Manfredonia nel 1620. L’opera che risale alla fine dell’800 di mano locale si rifà ad un dipinto del pittore Pier Francesco del Cairo ( Varese1607 – Milano1665 ) artista di talento della Corte Sabauda e pittore ufficiale del duca Vittorio Emanuele I.

Numerosi sono gli storici e cronisti, insieme ad anonimi che hanno descritto in passato i saccheggi che Manfredonia ha subito nel corso dei secoli, in particolare sul sacco turchesco, tra questi ricordiamo: Antonio Nicastro, Marcello Cavaglieri, Pompeo Sarnelli, Matteo Spinelli, Luigi Pascale, A. La Cava, Mario Simone, Michele Magno, Giuseppe Antonio Gentile, Cristanziano Serricchio, Matteo di Turo, Pasquale Ognissanti, Nicola Grasso.

Bibliografia relativa alle incursioni e saccheggi nel tempo di Manfredonia, in particolare al sacco turchesco: Antonio Nicastro, Relazione della presa di Manfredonia da’ Turchi; Marcello Cavaglieri, Eccidio di Manfredonia per l’incursione dei Maomettani; Pompeo Sarnelli, Cronologia de’ Vescovi et Arcivescovi Sipontini; Luigi Pascale, L’antica e la nuova Siponto; M. Spinelli, manoscritti di memorie storiche dell’antica e della moderna Siponto, disposte in forma di annali e notizie delle convicine regioni e dell’Istoria chiesastica e profana; Società Napoletana di Storia Patria-Relazione della presa di Manfredonia; Muratori: in Annali d’Italia;- A. La Cava, il sacco turchesco a Manfredonia; Mario Simone, Pagine di Storia Daunia: Turchi in Manfredonia; Giuseppe Antonio Gentile Lo sbarco dei Turchi 16-18 agosto 1620); Cristanziano Serricchio, Il sacco turco di Manfredonia nel 1620 in una relazione inedita e Tempesta sul Gargano i Turchi a Manfredonia; Anonimo, La presa di Manfredonia fatta dai turchi nell’anno 1620; Anonimo, Relazione della presa di Manfredonia-; Matteo Di Turo, Il Triduo della mezzaluna nella Manfredonia del seicento e Bab-Us-Saadet (La Porta della Felicità); Pasquale Ognissanti, L’Università Sipontina nel ‘600; Vittorio Tricarico, In nome di Allah, copione teatrale; Nicola Grasso, articolo Il Corriere del Golfo -I tre momenti tragici della storia di Manfredonia e su pubblicazione Manfredonia storia arte e natura.

***Va infine sottolineato, che gli ultimi inauditi scempi perpetrati in Città e nel suo territorio sono avvenuti nel secolo scorso. Tra la fine dell’’800 e gli inizi del ‘900, sono state abbattute le antiche mura perimetrali e alcuni torrioni. Negli anni successivi sono seguite altre deturpazioni con costruzioni maldestre sulle mura e a fianco i torrioni della Città. Negli anni ’50- ‘60-’70-’80 sono stati demoliti antichi palazzi, teatri, cinematografi e arene e deturpata la facciata del seicentesco Duomo fatto ricostruire dal vescovo Orsini dopo il sacco turchesco, con una sovrapposizione incauta voluta dall’arcivescovo Andrea Cesarano. Dalla fine degli anni ’60 e negli anni ’70 la costruzione di palazzoni hanno rovinato per sempre il centro storico. Certamente, tutto questo è stato possibile, non solo perché i sipontini per indole sono un popolo di deleganti, ma soprattutto per colpa di pseudo amministratori poco sensibili alle sorti della nostra Città. Nell’ultimo trentennio, costruzioni selvagge a nord della Città hanno completato l’opera.

(A cura di Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia)

FOTOGALLERY – ARCHIVIO FRANCO RINALDI

Il dipinto del Duomo angioino in fiamme è tratto da una tela di Paolo Finoglio – 1624-Madonna con Bambino e Santa Rosalia-Chiesa dei santi Cosma e Damiano-Conversano Manfredonia nel ‘700 -Manfredonia 1564 Il dipinto falso di Giacoma Beccarino Il dipinto di Pier Francesco del Cairo archivio franco rinaldi Copertina Pubblicazione prof. Matteo di Turo Archivio Franco Rinaldi Osman figlio della Beccarino e del sultano Ibrahim fattosi frate domenicano col nome di Domenico Ottomano Archivio franco rinaldi Soldato turco nel 1600 archivio franco rinaldi Costumi Impero ottomano Il disegno di Malta di Saphira (Giacoma Beccarino) vero amore del Sultano Ibrahim Iconografia sultaniale. Ibrahim 1616-1648-Fu sultano dal 1640 al 1648 impero ottomano archivio franco rinaldi Provincia di Capitanta-Regno di Napoli

REDAZIONE STATO QUOTIDIANO – RIPRODUZIONE RISERVATA