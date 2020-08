Tutolo “Basta voci. A Lucera 3 positivi in totale, stanno tutti bene”

Lucera, 14 AGOSTO 2020. “Voglio smentire voci infondate su focolai locali. I casi positivi di Lucera sono in totale 3 e I pazienti non presentano problemi significativi di salute legati al coronavirus. Creare allarmi non è utile a nessuno. Pertanto voglio tranquillizzare tutti ma mi permetto di RACCOMANDARE la PRUDENZA necessaria e comportamenti corretti. Evitiamo tutti insieme rischi inutile. Comportarsi con intelligenza è il suggerimento giusto. buona giornata a tutti”. Lo scrive sui social il già sindaco di Lucera, Antonio Tutolo.