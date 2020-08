Virus, movida e distanziamento generazionale

Giorno per giorno apprendiamo di un possibile ritorno del contagio, già preoccupante in Europa, anche nella nostra Penisola. Tanto che anche nella nostra Puglia il Governatore ha decretato uno stato di allerta. Nel Comune di Ascoli Satriano sono state sospese tutte le feste agostane e anche nei comuni viciniori non si registrano iniziative in tal senso.

I media parlano incessantemente del problema “movida”, sul quale tanti amministratori si esprimono spesso ricorrendo alla minaccia di particolari iniziative locali di quarantena, se il fenomeno dovesse sfuggire ad ogni forma di controllo.

I luoghi della movida cambiano a seconda delle vocazioni dei centri urbani. Nelle grandi città essi coincidono con i quartieri storici di ritrovo di sempre. Spesso il cuore pulsante della città. I territori a vocazione turistica hanno le loro spiagge, i loro locali dove i rituali si sono riproposti dopo una quarantena che tutti hanno avvertito molto lunga (di fatto di circa tre mesi). E mentre si passava da una fase all’altra, con timide aperture, tutti, sia nella nostra esperienza diretta, sia dalle immagini trasmesse insistentemente dalle tv, abbiamo capito che l’ansia di apertura era irrefrenabile. Ma questa apertura è avvenuta non in modo semplice e tranquillo. Al problema del parziale ritorno alla vita di tutte le attività commerciali messe a durissima prova si è sommato il problema individuale di un ritorno ad una vita che per qualche tempo sembrava quasi irraggiungibile.

Il virus non è mai stato uno scherzo, indipendentemente dalle cause che lo hanno prodotto e dai vaccini che stanno sperimentando, e i primi ad accorgersene sono state le persone adulte. Alcune decedute PER Covid 19, altre CON Covid 19. “Per” e “con” non fanno troppa differenza. La gente si è ammalata, se l’è vista brutta, è deceduta, anche perché il personale sanitario ha dovuto impiegare un tempo congruo per mettere in atto congrui comportamenti ospedalieri ed extra ospedalieri. E mai tanti medici e infermieri e volontari hanno perso la vita in un pandemia.

C’è stato anche un errore di comunicazione iniziale, come spesso accade nei fatti umani. Che il virus riguardasse le persone anziane o quelle già provate dalla malattia. Sono stati esclusi i bambini ma il sottotesto era che anche i giovani erano abbastanza al sicuro. Finché la quarantena è stata totale e nessuno poteva uscire di casa se non per motivi ultraimportanti, i giovani sono rimasti doverosamente in casa. Ma poi la vita si è riappropriata di loro. Complici anche comunicati contrastanti di virologi a tutto campo in tv, i ragazzi si sono sentiti autorizzati a riappropriarsi della propria vita sociale. Dei loro luoghi, dei loro rituali, dove il distanziamento fisico non è assolutamente previsto. Esiste ora un problema oggettivo, a conclusione della apertura graduale e delle prime risultanze. Gli assembramenti di giovani e giovanissimi continuano, nonostante i media facciano continuamente informazione sulla loro pericolosità.

Per ragioni legate alla adolescenza, dove lo stare insieme è socialmente fondamentale e dove proprio questo stare insieme allontana lo spettro del pericolo, per il fatto che i giovani sono grandi e nel contempo non ancora troppo grandi e necessitano di guide chiare e insieme di esperienza personale, si comprende l’ entità di un problema di non facile soluzione. Non che siano solo loro, i giovani, i nuovi untori, attenzione. Tanti adulti/adultescenti giocano con il pericolo, dimentichi frettolosamente di tutti i morti di questi mesi. Ora le comunità sono praticamente divise in tre fasce: da una parte gli anziani, prudenti, per età e per necessità; dall’altra gli adulti, alcuni responsabili, altri superficiali e privi della più elementare attenzione verso gli altri e le esigenze degli altri; infine i più giovani, che si sentono già fisiologicamente immortali e al riparo da ogni pericolo, anche perché è stato detto in tv che il virus gira ma quando colpisce i ragazzi, questi risultano asintomatici. Dunque non sentono malesseri e non sanno. Le famiglie li informano? Anche questo non si sa. Chi può entrare nelle dinamiche relazionali delle famiglie per appurare il livello di consapevolezza dei genitori nel raccomandare ai figli comportamenti corretti verso se stessi e gli altri? Impossibile sapere. La contrapposizione fra fasce di età è emersa in tutta la sua evidenza proprio nel tempo della massima libertà, l’estate. Ci siamo interrogati se la tristissima esperienza della pandemia ci ha resi migliori. Molti si sono affrettati a rispondere di sì. Ma questo stato di cose, con il pericolo di nuovo sul collo, fa pensare esattamente il contrario: siamo stati bravi perché costretti; ora che nessuno può farci niente, bravi lo diventiamo sempre di meno. Bisogna necessariamente escogitare un pensiero nuovo. Non ci può essere l’esercito in ogni strada; i vigili urbani sono pochissimi ovunque e sotto stress, soprattutto quando devono affrontare in due o tre gruppi numerosissimi di persone che hanno altro da fare che ascoltare; i carabinieri e la polizia non possono smettere di inseguire i criminali per pedinare ragazzi e adulti che non sono prudenti.

Qui non si tratta di trovare un colpevole. Si tratta di trovare la maniera di avvicinare le generazioni che al momento appaiono distanti tra loro anni luce. Capita a persone anziane di imbattersi in gruppi senza distanziamento fisico, attraverso cui è difficile persino passare. Oltre alla protezione personale, per cui ogni ordinanza prevede un po’ ovunque anche all’aperto l’uso della mascherina, e gli anziani lo fanno, bisogna intervenire sui gruppi appiccicati e privi di mascherine e di controllo del pericolo. Come? E’ il problema di tutti gli amministratori a tutti i livelli. La soluzione più facile ovviamente sarebbe chiudere, chiudere, e di nuovo chiudere. Ma è impraticabile, perché si salvano vite ma si distrugge l’economia. Bisogna pensare ad una via intermedia, che riavvicini quelli veramente distanti per età e per comportamenti. Senza multe, perché ubbidire solo per costrizione sarebbe una ubbidienza forzata e priva di senso civico. Forse si potrebbe pensare a gruppi di persone che aiutino la polizia locale ad affrontare il branco nel momento della sua massima frenesia, senza paura, con determinazione, con la determinazione di chi affronta il toro per le corna e lo rende calmo. Nel caso dei nostri figli, renderli coscienti che se a loro il virus non procurerà troppi danni per la gioia delle mamme e dei papà, è pur vero che si renderebbero complici di morti con cui prima o poi la coscienza dovrà fare i conti. Forse occorre trovare una Parola che abbia una determinazione nuova e una nuova credibilità.

Non potranno dire di non aver saputo. E’ lecito sognare? Che questo miracolo accada? Se sì, però occorre fare presto.

A cura di Maria Teresa Perrino, Foggia 14.08.2020