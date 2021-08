“𝘾𝙝𝙚 𝙢𝙚 𝙣𝙚 𝙛𝙧𝙚𝙘𝙠 𝙖 𝙈𝙚!”

๐˜พ๐™๐™š ๐™ข๐™š ๐™ฃ๐™š ๐™›๐™ง๐™š๐™˜๐™ ๐™– ๐™ˆ๐™š!

Dialogando con un amico, amministratore di un Comune limitrofo al nostro, mi sono accorto che lo โ€œcolpivaโ€ questa risposta prettamente manfredoniana difronte a qualsiasi problematica o presunta tale, vedendola come una presa di distanza rispetto alle dinamiche della vita e come un approccio molto leggero se non disincantato.

E non riusciva a capacitarsi, non solo di quanto sia prettamente sipontina come risposta, ma di quanto la stessa sia lo specchio di un disinteresse piรน generale anche difronte a quello che รจ successo e sta succedendo nella nostra cittร da mesi.

Noi di Azione Manfredonia vogliamo controvertire questo disinteresse, nei confronti di quellโ€™approccio, nel girare la testa dallโ€™altra parte, nel dire โ€œtanto non cambierร mai nullaโ€, โ€œtanto so semb lor a lorโ€.

Tutti hanno lโ€™obbligo, almeno di porsi delle domande, tutti hanno lโ€™obbligo di chiedersi se non sia meglio restare a guardare da una finestra, da una fredda tastiera di un pc o telefonino, oppure trasformare quel โ€œche me ne freck a meโ€ in un impegno civile e politico, che significa assumersi la responsabilitร di Manfredonia.

Tutti hanno diritto ad una Manfredonia diversa. Solidale, aperta, inclusiva, moderna, civile, ricca ed accogliente. Bella.

Lโ€™appello รจ alle donne e uomini liberi di Manfredonia per quel riscatto sociale, economico e culturale che la cittร e lโ€™intera comunitร meritano.

Per un Futuro degno di essere vissuto!