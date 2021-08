L’Archivio Storico Sipontino, per onorare anche a Manfredonia il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, ha creduto opportuno continuare a pubblicare la versione dialettale sipontina, curata da Pasquale Ognissanti (come avvenuto nel 2015 in occasione del 750° anniversario della nascita), di alcuni canti della Divina Commedia Inferno Canto XII

Jeve llu luche, p’ascènne lla rive

addu stèmme,triste e bbrutte fenanghe

tande, c’a longa d’agnune, ce schive.

Cum’ e quèdde fréne ca nda llu fjanghe

da qquà da Trènde ll’Adege ll’ò scosse

p’u tarramote e ca ll’appugge i manghe,

ca da lla cime u monde tutt’ji smosse,

a llu chjéne a rocce ji tutta scescéte,

vije ne ndéje a chi suse ce scosse;

llu stèsse, nda vaddone ji lla caléte

e sop’a ponde de na rotta stacche,

llu Minotaure steve sdrajéte,

e mundéte nda na spècje de vacche,

a lla viste, p’a vocche jisse c’ji mmorse

cume cudde ca da jind’ a ll’ire smacche.

Lu sagge mije ll’ò sgredéte: “Forse

pinze c’a qquà sté llu duche d’Atene

ca sop’u munne a morte à fatt’a corse?

Vattinne, bbèstje, ca custe ne nvene

mbaréte da sosorete a vunnèlle,

ma pe vedì qquà tutte quisti pene.”

Cum’u tavere ca ce slangj’ a quèlle

c’ò avute ggjà llu colpe murtèle

ne nzèje a vije, e qua e llà zumbèlle,

Minotarre è viste fé téle e quéle:

cudde attinde, gredé: “ curre a llu parche,

ca se cj’arragge, mmègghje ji ca schèle”.

Cj’abbjamme abbasce p’a vije d’u scarche

de quèdda prete, ca spisse frizzeche

sott’u pede mije, e sènde u sbarche.(30)

Ggjà penzeve ije e ò ditte:”stizzeche

ca forse a ruvine ca ji gguardéte

da quèdda bbrutta bbèstje ca pizzeche.

Vogghje c’adda sapì ca p’atu stéte,

quanne calummé qquà bbasce a ll’infèrne

sta prete ne nn’eve angore spezzéte.

Ma poche cchjù pprime, cèrte ce cèrne

ca venèsse Cudde c’a grossa prede

lluvé a Ddite da llu circhje nn’ètèrne.

Da ogn’e vanne tutt’a valle nfede

tremé tande ca penzé ll’univèrse

sendèsse angore, pecché sté chi crede

cchjù volte Caos u munne cunvèrse

e nda cuddu punde stà vècchja rocce,

a qquà e a nn’ata vanne c’ji spèrse.

Ma fisse ll’ucchje a lla valle, ce ngocce

lla ripe de llu sanghe, addica bbolle

chi p’a vjolènze a ll’ate o fatte u scocce”.

O cica cupedige, o raggja folle

c’acchessì ce vutte nd’a vita corte

e nda quèdd’èterne po’ fé ll’ammolle!

Na grossa fosse è viste, a cirche storte,

cum’e quèdde ca tutt’u chjéne allacce,

cum’ò ditte quèste, lla bbèlla scorte.

tra llu pede d’a ripe e jèsse, a tracce

jèvene i cèndaure, p’i sajètte,

cume nd’u munne fatt’ ànne, jènn’a cacce

Vedènnece ognune a guardé ce stètte

e da llu rutille trè puste ngire

pe ll’arche e p’i frècce nd’a prim’èffètte. (60)

e da lundéne june ò gredéte: “ a mire

ca ve manne, pecchè ascennite a coste,

deciteme, se no mo pe ll’arche tire.”

Llu majèstre mije ò ditte. “ A resposte

lla déme nuje a Chirone a stu prèsse,

lla voglja tove a sapì ji sèmbe toste”.

Po’mm’ò ttennite, ò ditte: “Cudde ji Nèsse

ca ji mmurte p’a bbèlla Dejanire,

e cj’ò fatte a vendètte pe sè stèsse,

cudde de mmizze, ca mbitte ce mire,

ji llu Chirone c’ò ccrescjute Achille,

cudd’ate ji Ffole, ca fu cchjune dd’ire.

Atturn’u fusse vanne a mmille a mmille,

menanne i frècce a tutte, a quèste, a quèlle,

fann’assì sanghe a chi colpe ll’assille”.

Arrevamme da quiddi bbèstje snèlle,

Chirone pegghjé na frècce e p’a scocche

ò puste lla varve addret’a mascèlle.

E quann’ò scupèrte tutte lla vocche

ò ditte a lli socje: “ Ve sit’accorte,

cudd’ addrete move quèdde ca tocche?

Acchessì ne nfé llu pede d’a morte.”

E llu duche mije. a llà derembètte

ddich’ i deje nature i strènge forte.

ò ditte: “Sì, vvive bbune ji, sulètte

e ll’agghja mustré tutt’a valla bbuje,

necessetà llu porte e no delètte.

Ce nn’ji ite pe candè Alleluje,

ècche pecché fazze quèst’arta nove,

ne nn’ji nu ladrone e mmanghe ije u fuje.(90)

Ma quèdda vertù ca me fé move

quisti passe pe sta salvaggja stréde.

Dacce june d’i tuve ca fé prove,

ca ce demostre llà ddica ce guéde

e ca te purte a custe ngoppe ngoppe,

ca jombre ne nn’ji e ll’arje n’i chède.”

Cj’aggerè Chirone p’a dritta poppe,

decènne a Nèsse: “ Turne e fa da guide,

e scanze s’ata paranze ve ndoppe.”

Nuje ce muvèmme p’a scorta fide,

longhe lla coste ca bbolle vèrmigghje,

ddica d’i bbullènde assèvene i gride.

Sotte è viste ggènde, fis’a lli cigghje,

llu cèndavere ò ditte: “So’ teranne

ca p’u sanghe e p’u rubbé janne i strigghje.

Qquà ce chjangene tutte i méle danne;

ce stanne Lesandre e Djonisje a ppére

c’a lla Sicilje ò fatte fè bbrutt’anne,

e quèdda fronde c’u pile n’ji chjére.

Azzuline ji; e cudd’ate ca ji bbjonde

Opizze d’ Este ji. ca p’u jindr’e pére

da llu fegghjastre ji stét’accise a mmonde.”

Me vuleté, a llu pojete, ò ditte:

“Custe prime te sije, ije seconde.”

Po’ cchjù nnanze u cèndavere cj’affitte

sop’a quiddi ggènde ca fis’e nganne

semegghjeve ca da llà fosse dritte.

Cj’ò mustréte june de léte, mbanne,

decènne: “ Cudd’ò rutte nzin’a Ddije

nd’u Tamige u core, c’angore spanne.” (120)

Po’ è viste ggènde, ca fore u rije

teneve a chépe e pure tutt’u casse,

de quiste nu munne è canuscjute ije.

E cume cchjù vasce jeve u cundrabbasse,

cuddu sanghe ll’acchemmogghje lli pide,

“E nda stu fusse ànne misse lli passe,

e cume tu da quèsta vanne u vide

u maramugghje ca sèmbe ce sceme”,

ò ditte u cèndavre, “ vogghje ca cride

ca da sta vanne sèmbe cchjù ce spreme

llu funne, fis’a quanne ne nn’arrive

a llà ddu llu teranne tutto sdreme.

Lla Giustizje devine, da qquà scrive

cudd’Attele ca flaggèlle fu ndèrre,

e a Pirre e Sèste, nn’ètèrne i prive,

lli lagreme ca llu vulle cj’affèrre

a Ranire de Cornéte e llu Pacce

ca p’i stréde ànne fatte tanda guèrre.”

Po’ c’ji vuletéte e ji nda llu scacce. (139)

Il luogo per scendere era una riva,/ dove stavamo, triste e brtto, e pure/ tanto che lontano da noi (Dio) ci riguardi./ Come quella frana che dal piano,/ da qui da Trento ha smosso l’Adige,/ per il terremoto, che gli manca l’appoggio,/ che dalla cima del monte tutto è smosso/ ed al piano la roccia è tutta sconquassata/ non dà la via (per-corso) a chi sopra voglia ascendere./ Lo stesso nella valle è la discesa,/ sull’orlo di una cavità,/ Il Minotauro stava coricato/ e mondare una specie di mucca./ alla vista (nostra) con la bocca si è morso,/ come colui (che)per ira si ferisce./ Il mio saggio l’ha sgridato: “Forse/ pensi che qui sta il duca di Atene (Teseo)/ che sul mondo a morte (per morire) hai fatto la corsa?/ Vattene, bestis, che questo/ non viene insegnato dalla gonnella di tua sorella,/ ma per vedere tutte queste pene.”/ Come il toro che si lancia verso quello/ che ha già avuto il colpo mortale/ non sa la via e qui saltells./ Minotauro ho visto fare il quale./ Quello “attento” gridò, “corri al parco,/ che se si arrabbia, è meglio che tu scenda./ Andammo giù, per la via dello scarto/ di quelle pietre che spesso si smuovevano/ sotto il mio piede, ea avverte il peso (30)

Io già pensavo, e ha detto, “pensi/ che la rovina che è guardata/ da quella brutta bestia, che zittisce/ voglio che tu sappia che l’altra volta/ quando discesi qui giù, all’inferno,/ questa pietra non era ancora spezzata./ Ma poco prima, certo che ricordo/ che venisse Quello che la gran preda/ tolse a Dite dal cerchio in eterno./ Da ogni parte tutta la valle puzzolente/ tremò, tanto, che pensai che l’universo/ ascoltasse ancora, perché c’è chi crede/ che più volte Caos il mondo rivoltò,/ ed in quel punto questa vecchia roccia/ qui ed in un’altra parte ha distrutto./ Ma fissi gli occhi alla valle, si vede/ la riva del sangue, dove bolle/ chi per la violenza ad altro ha nociuto.”/ O cieca cupidigia, o ira folle/ che così ci fate vivere nella breve vita,/ ed in quella eterna il male ci sovrasta./ Ho visto una grossa fossa, contorta ad arco,/ come quella che tutta la pianura circonds/ come ha detto questo, la bella scorta,/ tra il piede della roccia ed essa, a gruppi/ andavano i centauri con le faretre,/ come nel mondo hanno fatto, andando a caccia./ Vedendoci, ciascuno stette a guardarci/ e dal gruppo tre ne sono usciti,/ con gli archi e le frecce poste all’erta/(60)

E da lontano uno ha gridato: “ la mira (scopo)/ che vi manda, perché scendete questa costa/ ditemi, altrimenti l’arco scocco./ Il mio maestro ha detto :” La risposta,/ la diamo noi a Chirone appresso,/ la tua voglia di sapere è sempre dura”./ Poi mi ha trattenuto ha detto: “ Quello è Nesso/ che è morto per la bella Dianira/ e da solo si è fatto vendetta;/ quello in mezzo, che nel petto si riguarda,/ è Chirone, che ha accudito Achille,/ quell’altro è Folo che fu pieno di ira./ Attorno al fosso vanno, a mille a mille, / scagliando frecce a tutti, a questi e quelli/ fanno uscire il sangue a chi l’assilla la colpa”,/ Arrivammo da quelle bestie atletiche ,/ Chirone prese una freccia , e con la scocca/ ha posto la cocca dietro la mascella,/ e quando ha scoperto tutta la bocca,/ ha detto ai compagni: “Vi siete accorti,/ quello di dietro smuove ciò che tocca?/ Così non fa il piede della morte (di chi è morto)”./ Ed il mio Duca, lì di fronte/ dove le due nature li stringe forte,/ ha detto: “Sì, è ben vivo, e solo/ e gli devo mostrare tutta la valle buia,/ la necessità lo spinge e non il diletto,/ se ne è andato per cantare alleluia,/ ecco perché faccio questa nuova arte (assolvo questa nuova funzione),/ Non è un ladrone e nemmeno io lo fui.(90)

Da quella virtù che mi fa muovere / questi passi per questa strada selvaggia,/ dai a noi uno dei tuoi, che a noi ci prova/ e ci indichi là dove guidarci/ e che porti questi sulla groppa,/ che ombra non è e l’aria non ferisce”./ Si rigirò Chirone, con la poppa a dritta,/ dicendo a Nesso: ritorni a far da guida/ e scansi se altra paranza (comitiva) potreste incontrare.”/ Noi ci muovemmo con la fida scorta,/ lungo la costa che bolle (dal color) vermiglio,/ da dove dai bollenti uscivano le grida./ Sotto ho visto questi fino alle sopraciglia,/ il Centauro ha detto: “Sono i tiranni/ che sono vissuti per il sangue ed il furto./ qui si piange il danno cattivo (che si è) fatto; / Ci sono Lisandro e Dionisio feroce/ cha alla Sicilia ha fatto trascorrere cattivi anni,/ e quella fronte, il cui pelo non è chiaro,/ Azzolino (è), e quell’alltro che è biondo/ è Opizzo d’Este, che davvero / dal figliastro è stato ucciso nel mondo.”/ (Allora) mi voltai (verso) il poeta (che) ha detto./ “Questo ti sia prima ed io secondo”./ Poi più avanti il Centauro guardò/ quelle genti che fino alla gola/ sembrava si fossero posti diritti,/ ci ha mostrato uno di lato, solitario,/ dicendo: “Quello ha rotto nel seno di Dio/ il cuore nel Tamigi, che ancora si accora./ (120)

Poi ho visto gente, che fuori il rivolo,/ teneva la testa e pure tutte le gambe,/ di questi, io molti ne ho conosciuto,/ e come più basso era il passo,/ quel sangue gli copriva i piedi./ Ed in queste fosse hanno mosso il passo,/ e come tu da questa parte lo vedi, la moresca che sempre cala”/ ha detto il Centauro:” voglio che credi,/ che da questa parte sempre più si tocca/ a fondo, fino a quando non arriva/ lì dove il tiranno tutto trama. /La Giustizia divina di qui scrive,/ quell’Attila che fu flagello sulla terra,/ A Silla e a Sesto assilla in eternità,/ con le lacrime che la bollitura si prende,/ Raniero di Corneto e Raniero Pazzo,/ che sulle strade hanno fatto tante guerre.”/ Poi si rigirò ed andò nella guazza (poltiglia) (139).