Ferragosto, in Puglia è sold out: dal Gargano al Salento non c’è più una stanza

Manfredonia (Foggia), 14/08/2021 – (corrieremezzogiorno) Tutto esaurito. Il Ferragosto pugliese quest’anno si preannuncia col botto e con un convitato di pietra, il Covid-19, che suggerisce prudenza e induce istituzioni e forze dell’ordine a rafforzare i controlli, soprattutto nelle aree più a rischio: spiagge, pinete, persino aree protette che potrebbero essere prese d’assalto, come già avvenuto a Gallipoli, per picnic fuori porta e pericolosi campeggi improvvisati dai turisti. Il Corriere ha documentato nei giorni scorsi come le pinete a ridosso di Rivabella e Punta Pizzo, alcune delle località più gettonate del litorale salentino, siano ridotte a discariche da accampamenti abusivi. Terra di nessuno, dove i controlli latitano, nonostante il rischio elevato di incendi e in barba a ordinanze e divieti.

Il prefetto di Bari, Antonella Bellomo annuncia una stretta sui controlli e sanzioni per «chi non rispetta le regole. Ci sarà -spiega – una attenzione particolare ai luoghi turistici e agli itinerari che portano nelle località. C’è un piano anche per le emergenze di traffico sulle strade e lungo i litorali abbiamo incrementato il personale delle forze dell’ordine preposto ai controlli, oltre al coordinamento con le polizie locali».