Incidenti stradali: scontro in Calabria, tre morti e 3 feriti

(ANSA) – CASSANO ALLO IONIO, 14 AGO – Tre morti e tre feriti di cui uno grave. E’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto nei pressi del ponte della statale 106 sul fiume Crati al confine tra i territori dei comuni di Cassano allo Ionio e Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza.

Due le auto coinvolte in uno scontro frontale, una Mercedes e una Renault Clio. Sul posto la Polstrada di Rossano e Trebisacce, vigili del fuoco di Rossano, carabinieri e gli agenti della polizia municipale di Cassano. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni e sono stata istituite deviazioni su strada provinciale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Inizialmente i morti erano due poi uno dei feriti le cui condizioni erano più gravi è deceduto durante il tragitto in elisoccorso verso l’ospedale di Cosenza. All’interno dei veicoli coinvolti c’erano in totale 7 passeggeri. Oltre all’elisoccorso, dopo lo schianto, sono intervenute anche 3 ambulanze e i vigili del fuoco che hanno operato per estrarre i feriti dalle lamiere. (ANSA).