Periferie, sicurezza, cultura: a Manfredonia non ci facciamo mancare niente

Manfredonia (Foggia), 14/08/2021 – In un recente passato veniva considerata periferia quella parte di città fuori le mura, oggi è periferia anche il centro se si svuota di funzioni, quartieri dove il disagio economico è più che evidente dovuto a diversi fattori: reddito insufficiente, giovani fuori dal percorso di studio o formazione e lavoro, anziani in situazione di solitudine e povertà, tra queste piaghe di disperazione e povertà si infiltra la criminalità che fornisce occupazione in settori come droga, prostituzione, ricettazione, pizzo e rapine.

Nel sud Italia pur essendoci città più piccole l’incidenza dei quartieri periferici è più alta e si rischia di alimentare conflitto sociale tra ceti deboli in città come Napoli in realtà queste cosiddette periferie sono realtà centrali come Forcella, rione Sanità e quartieri spagnoli. A Manfredonia diciamo che non ci facciamo mancare niente, abbiamo sia realtà periferiche classiche come le case popolari denominate da qualcuno far West anche se è a Sud, poi c’è l’estremo lato Nord di Monticchio, a Ovest la cosiddetta 167 o secondo piano di zona e ultima ma non per importanza il nostro caro Rione Croce in particolar modo sotto le diverse scalinate mostrate dalle foto.

Penso sia urgente ripristinare la legalità, non semplicemente parlandone ma AGENDO dapprima su base volontaria lavorando in economia coinvolgendo i cittadini, raccogliendo sponsor, braccia e fondi privati cercando di coinvolgere con incarichi di tutto rispetto proprio quelle fasce di popolazione a cui è rivolto l’intervento, penso ai ragazzi seguiti dai servizi sociali per motivi vari, dalla povertà, alla droga, disagi e delinquenza comune.

Per quanto riguarda le cosiddette case popolari ci sono già diversi spazi che con le con le dovute attenzioni e ristrutturazioni potrebbero essere ripresi, penso al campo sportivo alle spalle della chiesa San Carlo (come foto) e continuare il lavoro già svolto egregiamente dalla parrocchia e Don Luciano con diverse strutture disponibili, il parco giochi con all’interno una fantastica struttura di orto pubblico!

Anche negli altri quartieri bisogna creare spazi comuni per rendere realmente più vivibili i quartieri coinvolgendo gli abitanti, bisogna intervenire sulle questioni ambientali, risolvendo il problema delle discariche abusive e dei roghi selvaggi di materiali tossici, bisogna coinvolgere professionisti, psicologi e psicologhe disponibili a lavori in volontariato per aiutare le fasce deboli, penso a tecnici che richiedano i tanti fondi nazionali ed europei messi a disposizione per la riqualificazione delle periferie e dell’urbanistica e spingere le amministrazioni ad aumentare gli investimenti in cultura e benessere urbano. Riportare le periferie al CENTRO è diventata una questione di democrazia!