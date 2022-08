La musica ritorna a San Domenico con la sesta edizione del concerto “Sulle ali della Lirica”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 14 agosto 2022. Ci sono delle sere d’estate in cui l’atmosfera è densa di sapori e di sensazioni che difficilmente si possono cogliere durante l’anno.

La magia dell’ambiente poi, rende il tutto più affascinante. Ed è ciò che è successo a Manfredonia lo scorso 9 agosto, quando nello splendido chiostro settecentesco del convento di San Domenico in Piazza del Popolo, è andata in scena la sesta edizione de “Sulle ali della lirica”, uno spettacolo musicale che ha fatto emozionare il folto pubblico, che dopo due anni è ritornato ad ascoltare dal vivo il bel canto in riva al golfo.

Diceva Platone che “la musica è una legge morale: essa dà un’anima all’universo, le ali al pensiero, uno slancio all’immaginazione, un fascino alla tristezza, un impulso alla gaiezza e la vita a tutte le cose…” e come non dargli torto.

La bellezza delle note che si sono susseguite ha riempito i cuori di chi ama un genere musicale intramontabile, in uno spettacolo vivace e fluido organizzato dall’Associazione Internazionale di Musica Re Manfredi, presieduta dall’avv. Antonio Castriotta e vice presidente Michele La Torre, in collaborazione con l’ARS, con a capo Monica Mantovano.

Sul piano musicale molto apprezzabile la direzione artistica (nonché pianista della serata) del Maestro Davide Dellisanti, che ha accompagnato quattro artisti di eccezione quali i soprani Licia Pastucci e Serena Grieco, ed i tenori Delfo Paone e Roberto Cervellera, i quali hanno esibito ottime interpretazioni e intonazioni con una chiara dizione. Conduttore della serata l’avv. Antonio Castriotta, il quale ha saputo coniugare le varie scene, rendendo omogenee e vibranti le rappresentazioni.

La combinazione sapiente fra teatro e note, fra storie e melodie, rende l’opera lirica un’esperienza affascinante, un potente veicolo di conoscenza e promozione del nostro paese al pari dell’arte, dell’architettura e delle bellezze naturali dello stivale. L’opera è uno spettacolo completo: parole, musica, teatro, danza… c’è tutto!.

Durante la serata, si è passati nell’ascolto di arie (cioè quelle che oggi chiamiamo canzoni) di Puccini (Oh! dolci baci, o languide carezze, mentr’io fremente le belle forme disciogliea dai veli! Svanì per sempre il sogno mio d’amore) e Leoncavallo (E poi ridi Pagliaccio,

del tuo amore spezzato, ridi della sofferenza che ha avvelenato il tuo cuore) protagonisti della cosiddetta giovane scuola italiana, che puntava al rinnovamento in senso verista dell’opera lirica, connotata da una travolgente vena melodica, ai classici verdiani e della tradizione musicale napoletana (la canzone napoletana propriamente detta nasce nel 1839 con il brano Te voglio bene assaje, il testo scritto da Raffaele Sacco e musicato da Filippo Campanella, escludendo le villanelle e i canti popolari d’invocazione che risalgono a prima del 1800. O sole mio è del 1898 mentre Funiculì Funiculà è del 1880).

E Manfredonia può vantare una antica tradizione di musicofili sempre appassionati a questo genere che abbina varie sfaccettature sceniche. Gli artisti si sono esibiti in arie famose cioè in quei momenti culminanti dell’Opera e in cui i cantati hanno espresso in maniera eccellente i loro virtuosismi.

Anche noi, da non esperti, ci siamo sicuramente ritrovati a canticchiare almeno una volta nella vita un’aria proveniente dalle opere liriche, magari non conoscendo il nome dell’opera, ma riconoscendone immediatamente le note, perché tuttora riproposte in radio, in televisione, nella pubblicità. Questo ci riconferma l’importanza vitale della musica e la sua universalità, perché può essere compresa anche da persone che non parlano la stessa lingua.

Siamo grati agli organizzatori per aver regalato a Manfredonia una serata degna della vera tradizione concertistica italiana, e per averci illuminato le nostri menti ed allargato la nostra anima.

A cura del prof. Giovanni Ognissanti, Manfredonia 14 agosto 2022