Omicidio a Marina di Lesina, Emiliano: “Basta, la misura è colma. Roma lanci segnali concreti”

StatoQuotidiano.it, 14 agosto 2022. “Un altro efferato omicidio consumato davanti ad una spiaggia gremita di turisti. Sono anni che chiedo ai Ministri dell’interno succedutisi nel tempo di prendere molto sul serio ciò che accade nella provincia di Foggia, come negli ultimi venti anni è avvenuto per le altre province pugliesi.

Ma ogni volta siamo nuovamente qui a commentare un efferato e spettacolare omicidio perpetrato con modalità mafiose per intimidire e indurre all’omertà la nostra comunità, per poterla più facilmente assoggettare utilizzando la forza di intimidazione che deriva dal vincolo associativo criminale.

La misura è colma. A Roma non si puó pensare che solo perché una cosa è accaduta a Foggia, debba essere accettata o minimizzata. Non ne possiamo più. Foggia e la sua provincia non hanno più pazienza”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia con riferimento all’omicidio avvenuto in pieno giorno nel parcheggio di un lido a Marina di Lesina.

fotogallery enzo maizzi