Esonda torrente a Bardonecchia: 5 dispersi e 120 sfollati

TORINO – Il torrente Frejus che attraversa la città di Bardonecchia, a Torino, è esondato ieri era intorno alle 21. Da quanto si apprende, acqua e fango hanno invaso le strade del centro cittadino dove sono al lavoro le ruspe e i mezzi dei vigili del fuoco. Non ci sarebbero al momento feriti.

Al momento risultano 5 dispersi e 120 sfollati, ospitati tra alberghi e campo della Croce Rossa Italiana.

I vigili del fuoco stanno sgomberando anche l’area vicina alla stazione per una fuga di gas. Si sospetta che a causare l’esondazione del torrente sia stata una frana in alta quota, dovuta alle forti piogge. Nella cittadina piemontese era in corso la festa di S. Ippolito. Il commissariato locale della cittadina nel Torinese è inagibile. Secondo quanto si apprende dalle forze dell’ordine il parco mezzi risulta distrutto. Non risultano vittime ma un ferito, non in gravi condizioni.

Intanto proseguono le operazioni anti-sciacallaggio e di presidio dei punti vulnerabili da parte dei carabinieri.

Lo straripamento del torrente è stato verosimilmente scatenato da un distacco parziale sul Frejus, che ha causato danni significativi e ha richiesto un massiccio intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Le zone più colpite dalla piena sono state principalmente concentrate lungo via Enaudi. Oltre al commissariato risulta aver subito gravi danni anche l’hotel ‘La Betulla’.

Per evitare esplosioni, ieri sera è stata interrotta l’erogazione del gas.

È stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in sinergia tra le forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) coadiuvate dalla Croce Rossa Italiana e dal Soccorso Alpino. Le operazioni di ricerca e soccorso per i veicoli trascinati dalla corrente sono proseguite fino alle 2.30, per poi riprendere alle prime ore del mattino. Lo riporta l’agenzia Lapresse.