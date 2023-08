Mattinata – L’estate è nel suo pieno, portando con sé le giornate di sole, il calore e la voglia irresistibile di trascorrere del tempo all’aria aperta. E cosa potrebbe essere meglio di un lido balneare che combina un mare spettacolare, prelibatezze culinarie, vini pregiati e servizi di ombrelloni per offrire l’esperienza estiva perfetta?

Nel cuore di questa stagione estiva, il Lido Verde di Mattinata si presenta come la destinazione ideale per chi cerca il massimo del divertimento, del relax e della raffinatezza.

Un Mare da Sogno

Situato lungo le coste di Mattinata, il Lido Verde di Mattinata regala agli ospiti un accesso diretto a uno dei mari più belli che si possano immaginare. L’acqua cristallina, dal colore che va dal turchese all’azzurro profondo, accoglie i visitatori con le sue onde dolci e una temperatura perfetta per rinfrescarsi.

Gli amanti degli sport acquatici troveranno qui il loro paradiso personale, potendo praticare snorkeling, kayak o semplicemente nuotare nelle acque trasparenti.

Cibo da Gourmet, Vino da Sogno

La vera essenza dell’estate mediterranea risiede anche nella sua cucina e nei vini pregiati.

Il Lido Verde di Mattinata offre un’ampia selezione di piatti freschi a base di ingredienti locali. Dai frutti di mare appena pescati ai piatti tradizionali rivisitati con una svolta moderna, ogni boccone è un viaggio culinario attraverso le tradizioni della zona. E per accompagnare ogni pasto, una lista di vini accuratamente selezionati offre un’esperienza sensoriale completa, elevando il gusto e l’eleganza di ogni piatto.

Ombrelloni e Relax

Non c’è nulla di meglio che rilassarsi sotto il caldo sole estivo, ma una pausa all’ombra è essenziale per godersi appieno la giornata. Il Lido Verde di Mattinata garantisce servizi di ombrelloni di alta qualità, offrendo uno spazio di ombra confortevole dove gli ospiti possono rilassarsi, leggere un libro o semplicemente ammirare il mare in tutta tranquillità.

Il Lido Verde di Mattinata rappresenta molto più di un semplice lido balneare. È un’esperienza senza confini, un rifugio estivo che regala momenti di gioia, di rilassamento e di gusto. La combinazione irresistibile di un mare spettacolare, cibo delizioso, vini pregiati e servizi di ombrelloni di alta qualità, aperitivi, happy hour trasforma ogni giornata trascorsa qui in un ricordo indimenticabile.

INFO LIDO VERDE DI MATTINATA

Opzioni di servizio: Consumazione sul posto · Ritiro all’esterno · Non effettua consegne a domicilio Indirizzo: Contrada Funni, 27,99 km, 71030 Mattinata FG) Orari : Aperto ⋅ Chiude alle ore 21:30 Telefono: 347 915 5187

FOTOGALLERY

MESSAGGIO PROMOZIONALE