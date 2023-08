Il presidente della Camera Lorenzo Fontana in vacanza sul Gargano

FOGGIA – Torna sul Gargano il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana. Questa volta da turista per trascorrere alcune giornate di relax in un noto resort di Vieste insieme alla moglie Emilia Romano e alla figlia Angelica. Tutto si sta svolgendo nella massima privacy per la terza carica dello Stato seguita da guardie del corpo e componenti della segreteria.

Non c’è solo mare e sole sul taccuino di Fontana. Nelle prossime ore, il presidente della Camera dei deputati tornerà a Monte Sant’Angelo per una visita del tutto privata, la terza nel centro micaelico negli ultimi anni. Il presidente è molto devoto di San Michele e la suggestione della Grotta dell’apparizione sembra averlo davvero affascinato. L’on. Fontana è stato altre due volte sulla «montagna sacra». L’8 maggio 2022 giunse appositamente da Roma per partecipare al Rosario e alla celebrazione della messa nella Basilica di San Michele Arcangelo in occasione della festa del santo guerriero. In precedenza, il 16 maggio 2019, quando era ministro della famiglia e della disabilità, si recò prima a Monte Sant’Angelo e poi a San Giovanni Rotondo per alcune attività politiche. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.