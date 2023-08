“La Puglia è la prima Regione italiana a istituire polo tecnologico sugli usi medici della cannabis”

Bari – “La Puglia è la prima Regione italiana a istituire un polo tecnologico di ricerca e innovazione sugli usi medici della cannabis e dei cannabinoidi. Un progetto per cui mi sono battuto fortemente, riuscendo a far stanziare 800.000 euro nello scorso bilancio di previsione e oggi quanto scritto in quell’articolo della legge di bilancio è finalmente realtà”.

“La Giunta ha approvato una delibera che dà il via ad un polo d’eccellenza che servirà a sostenere la ricerca scientifica sugli usi medici della cannabis e dei cannabinoidi”.

“Una finalità importante, dal momento che aumentano sempre di più i pazienti pugliesi in cura con la cannabis, ed è per questo che occorrono strumenti per soddisfare le richieste sempre più numerose. Potremo offrire alle farmacie territoriali ed ospedaliere un supporto per la titolazione e caratterizzazione dei preparati, oltre a servizi come corsi di formazione per l’allestimento di preparazioni galeniche a base di cannabis e supporto alle industrie farmaceutiche pugliesi”.

Lo dichiara il vicepresidente del consiglio regionale Cristian Casili.

“Il polo tecnologico – continua Casili – sarà un centro di formazione e condivisione sul nostro territorio per far crescere nuove start up in un settore sempre più in espansione, offrendo opportunità di lavoro e crescita professionale”.

“Vogliamo porre le basi per lo sviluppo nella Regione Puglia della coltivazione e trasformazione della canapa industriale e della cannabis medicinale, con ricadute di immagine importanti e possibilità di attrarre investimenti sul territorio. Credo che la politica sia questa, fatta di atti concreti che producano ricadute importanti per i cittadini, soprattutto i più fragili”.