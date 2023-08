Manfredonia. “Aiuto, in via Galilei alberi infestati da vermi e vermiciattoli vari, una schifezza”

Manfredonia. “All’altezza del civico n. 127 (via Galilei), a Manfredonia (FG), comunque in tutta la strada, ci sono degli alberi infestati da vermi e vermiciattoli vari, che cadendo dagli alberi, si riversano sul e sui marciapiedi adiacenti le abitazioni del piano terreno e, visto l’altezza degli alberi, anche ai primi piani“.

E’ quanto dice a StatoQuotidiano.it un cittadino di Manfredonia.

“E’ una situazione di assoluto disagio per gli inquilini, in particolar modo per mia zia, che, oltretutto è disabile e non può provvedere alla pulizia giornaliera e continua di vermi che infestano il marciapiede, entrando anche in casa”.

“Sono state fatte numerose telefonate ai vigili urbani, sempre non ottenendo nessun intervento, nemmeno sono intervenuti per rendersi conto della situazione.

Voglio segnalare questa situazione, affinché qualcuno dell’amministrazione comunale possa prendere dei provvedimenti. Per farvi rendere conto vi invio alcune foto scattate in questi giorni, in modo tale da portare anche alla vostra attenzione la situazione incresciosa che gli inquilini stanno vivendo”.