Manfredonia, potenziamento offerta dei servizi per minori da 0 a 36 mesi

MANFREDONIA (FOGGIA) – “A seguito di numerose richieste di servizi educativi per minori da zero a tre anni, questo Ente per venire incontro alle esigenze delle famiglie, al fine di supportarle nell’organizzazione familiare e offrire un servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, intende potenziare l’offerta dei servizi di istruzione (asili nido – micronido e sezioni primavera), in favore dei cittadini.

Sulla base dei benefici economici che la Regione Puglia mette a disposizione (Buoni Servizio Infanzia) e, soprattutto, il Fondo di Solidarietà Comunale – asili nido, sarebbe possibile ampliare tale offerta oltre che attraverso le iniziative comunali, anche attraverso le attività che i privati intendano porre in essere al riguardo, fornendo servizi in favore di minori da zero a tre anni, mediante l’attivazione di interventi miranti alla creazione di asili nido, micronidi e sezioni primavera, secondo le modalità della Legge Regionale 19 del 10/07/2006 e ss.mm.ii. e Regolamento Regionale attuativo n. 4/2007 e ss.mm.ii. ed ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

Per quanto innanzi, i titolari delle strutture e servizi per minori ed eventuali soggetti interessati che operano o intendono operare sul territorio del Comune di Manfredonia possono presentare a questo Comune apposita manifestazione di interesse relativa alla tipologia del servizio in favore dei minori da zero a tre anni che intendono attivare ed acquisire istruzioni e/o informazioni sulle modalità di avvio della pratica per la necessaria autorizzazione al funzionamento, obbligatoriamente effettuata mediante la piattaforma regionale appositamente istituita dalla Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 4/2006 e ss.mm.ii. e Regolamento attuativo n. 4/2007 e ss.mm.ii., nonché per il successivo accreditamento al Catalogo dell’offerta per minori, al momento di apertura della finestra regionale.

Il provvedimento di autorizzazione al funzionamento, rilasciato dal Comune territorialmente competente, a seguito di apposita domanda del titolare della struttura/servizio, nella modalità prevista dalla vigente normativa, determina la legittimità all’esercizio della stessa, mentre la successiva iscrizione nel Registro Regionale, da parte della Regione Puglia, determina la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici per l’accesso all’accreditamento e/o a finanziamenti pubblici”. Lo riporta l’assessore al walfare Avv. Grazia Pennella.