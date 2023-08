Manfredonia tra le migliori mete per una vacanza low-cost a settembre

MANFREDONIA (FOGGIA) – Le vacanze di settembre sono perfette per quanti non ne hanno in estate o per chi vuole sfuggire alla massa dei turisti di agosto. I mesi più caldi sono anche i periodi in cui tutti gli italiani vanno in vacanza, in cui si sposta il turismo di massa anche negli altri Paesi e questo rende veramente difficile poter optare per qualcosa che sia all’insegna della tranquillità.

I prezzi di agosto, altissima stagione ovunque, sono folli tanto da impedire a molte famiglie di poter fare una vacanza oppure di concedersi qualche giorno di relax in più.

Le migliori destinazioni low cost in Italia

Una delle mete migliori per le vacanze di settembre in Italia è Manfredonia, nel cuore della Puglia e delle sue bellezze più vive. Si trova in provincia di Foggia, è meno gettonata rispetto al sud della Regione e soprattutto molto più accessibile dal punto di vista economico perché i costi sono nettamente più bassi. Si trova ai confini con quello che viene definito Tavoliere, ospita il Museo Nazionale del Gargano, è vicina a tantissime spiagge libere, con sabbia bianca e mare limpido. Il centro storico è caratteristico, affascinante e molto vivo, sia la sera per i giovani che di giorno per le famiglie. Lo riporta velvetstyle.it.