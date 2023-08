“Parodia d’estate” a Manfredonia. “Chi critica non sa cosa c’è dietro”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Siamo molto sorpresi dall’inesperienza di alcuni nel capire il significato della parata e non solo. Non ci si rende conto dello sforzo economico fatto da quei pochi privati senza il benché minimo aiuto da parte di chicchessia (figuriamoci della PA).

Si giudica senza immaginare che a monte di qualsiasi manifestazione ci si deve organizzare, programmare, gestire.

É necessario contattare i protagonisti, metterli assieme per lo stesso giorno e per la stessa ora, contattare fonici, impiantisti, assicurarsi l’affitto dei mezzi, acquistare i materiali da fornire alla gente che partecipa, richiedere le autorizzazioni, definire le location e quant’altro occorre per definire un evento volto a favore dei cittadini i quali per tre ore hanno goduto di un sorriso spensierato. Tutto ciò sfugge a coloro che “parlano” per il “piacere” diffondere critiche negative senza conoscere, senza sapere.