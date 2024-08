FOGGIA – Ferragosto: Puglia mia ti riconosco.

Il comparto turistico pugliese si prepara al pienone: la settimana più “calda” dell’estate, infatti, tiene tutti, o quasi, contenti; i vacanzieri italiani e, in minor quota, stranieri riempiono le strutture alberghiere ed extralberghiere.

Per l’intero mese sono attesi circa un milione di turisti, se si fa riferimento al dato dello scorso anno, che saranno accolti dalle quasi 50mila attività ricettive pugliesi, la cui parte più rilevante è rappresentata da alloggi privati ad uso turistico.

I telefoni negli ultimi giorni hanno avuto un’attività più intensa e per questa porzione centrale del mese sono pervenute, e continuano ad arrivare, anche tante prenotazioni last minute, inusuali per il periodo.

I numeri

Le perplessità espresse da tanti operatori turistici, hanno lasciato dunque, per ora, spazio all’ottimismo: i dubbi di luglio, quando i numeri degli arrivi registrati hanno, in qualche caso, tradito le aspettative, e i timori della prima settimana di questo mese, che ha visto un calo legato alla minor presenza di connazionali di fascia media e medio-bassa – calo peraltro riscontrato in tutto il Paese per ragioni contingenti- sono rimandati a riflessioni future.

Ora è tempo di lavoro, intenso, matto e disperatissimo per mettere a frutto investimenti, lavoro, progetti e risorse.

L’offerta ricettiva regionale, però, per come è composta apre anche ad una riflessione sulla qualità e professionalità del sistema globale della destinazione Puglia e sulle sue potenzialità.

Il numero di posti letto complessivi nella regione, secondo i dati di Pugliapromozione al quattro agosto 2024, è di 301.290, di cui 107.733 relativi all’alberghiero e 193.557 all’extralberghiero.

Secondo il sistema Dms, che raccoglie in un registro unico regionale tutte le attività ricettive in regola e dotate del codice identificativo Cis, obbligatorio per legge, ad oggi sul territorio operano in totale 49.788 strutture ricettive, divise nelle differenti categorie.

La quota maggiore è costituita, appunto, da locazioni private ad uso turistico che in totale, alla data attuale, sono 39.673.

Sempre per quanto riguarda le attività classificate come extralberghiero c’è poi una porzione rilevante di Bed & breakfast, con 4.209 cis registrati nel portale, e ancora 786 alloggi agrituristici, 134 camping, 83 villaggi turistici a cui seguono altre forme di ospitalità come affittacamere, ostelli della gioventù, case vacanze e residence, case per ferie.

Gli hotel

La ricettività alberghiera, invece, sempre in base ai dati contenuti nel registro regionale delle strutture pubblicato sul Dms regionale, è rappresentata da un totale di 910 alberghi.

Di questi 153 si trovano nel Barese, 33 a Bari città, 283 in provincia di Lecce di cui 27 nel capoluogo, 95 nel brindisino, 83 in provincia di Taranto e 39 nella Bat.

Un’offerta che in generale si presenta piuttosto sbilanciata verso il Salento dove il comparto dell’ospitalità è cresciuto in misura esponenziale, basti pensare agli oltre 20mila alloggi privati presenti in provincia di Lecce contro le oltre 7mila del Barese.

Negli ultimi anni, con la spinta in avanti del turismo pugliese e una domanda in continua crescita a dare risposta immediata ai turisti sono state proprio gli affitti brevi, spopolati in tutto il territorio.

Complice anche, in parte, la pandemia che per tre anni ha fatto pendere la bilancia delle preferenze verso questa tipologia in cui è più semplice rispettare il desiderio e la necessità d privacy e garanzia di sicurezza sanitaria, non avendo contatto con altri ospiti.

Il confronto con gli anni precedenti

Facendo un confronto degli anni 2022, 2023, 2024, analizzando i dati forniti da agenzia regionale Pugliapromozione le locazioni turistiche sono cresciute in tre anni del 16,4% mentre gli alberghi registrano un calo in tutto il territorio nazionale, anche qui complice in alcuni casi il periodo Covid che ha messo a dura prova la resistenza e i conti di tante attività imprenditoriali costrette a lunghi periodi di restrizioni.

Il relativo calo dei posti letto a disposizione degli alberghi è calato dai circa 109mila del 2022 ai 107.733 registrati al 4 agosto 2024.

Dati questi che se da un lato hanno fatto parlare di grande boom del turismo pugliese dall’altro impongono qualche riflessione relativamente alla possibilità di gestire una domanda internazionale che richiede standard precisi e alta professionalità.

Fonte: quotidianodipuglia.it