Quando avvii un canale, analizzi prima i tuoi concorrenti diretti e indiretti. La maggior parte dei canali di notizie di YouTube competono in termini di velocità di rilascio dei contenuti. I vincitori di questa lotta sono grandi studi e team che hanno una base significativa di giornalisti e possono garantire il rilascio di contenuti rilevanti entro mezz’ora, 7 giorni alla settimana, dopo la comparsa di un evento di notizie sul mercato locale e internazionale.

Content strategy

Dal momento che la maggior parte dei canali di notizie sono indipendenti e non hanno grandi risorse e una squadra, è necessario fare un passo indietro e analizzare quali formati, in base alla strategia di contenuti di azione Hype Hero Hub Help, potrebbero adattarsi e separarti dai concorrenti. Per fare ciò, puoi utilizzare l’approccio raccomandato da Google per i marchi che entrano in YouTube:

Aiuto-contenuto per le query chiave , una query-un video + per aiuto per il reparto vendite, registrazione di un video con le risposte alle domande frequenti dei clienti;

Hub-il principale contenuto seriale per il quale le persone si iscrivono al canale;

Eroe-contenuti creati in collaborazione con opinion leader per espandere il pubblico del canale o contenuti che si investe un sacco di tempo nella creazione;

Hype Content-contenuto virale situazionale che può essere creato nel formato YouTube Shorts o registrato appositamente per un evento;

Azione-video pubblicitari che utilizziamo per convertire gli spettatori del canale in clienti della tua attività.

Strategia di aggiornamento dei contenuti

Dopo aver analizzato il pubblico del canale, abbiamo scoperto che la maggior parte degli spettatori ha più di 35 anni. Abbiamo condotto diversi sondaggi nella scheda community e tra il pubblico del cliente in vari social network, e abbiamo anche analizzato le tendenze occidentali per contenuti informativi con una durata da 40 minuti a 1 ora e 20 minuti. Sulla base dei dati ottenuti, siamo giunti alla conclusione che questo formato di contenuti potrebbe diventare la base per una strategia di canale YouTube aggiornata.

Se il tuo team include diversi giornalisti noti che saranno gli host del canale, possono rilasciare lunghi video analitici con analisi e revisione degli eventi che si sono verificati negli ultimi giorni. Questo format susciterà il massimo interesse tra il pubblico del canale e diventerà il principale punto di partenza per un’ulteriore crescita del progetto.

Risultati e aspettative

I principali risultati attesi dei proprietari di canali di notizie sono:

aumento del coinvolgimento del pubblico;

aumento del numero di abbonati;

rafforzare il brand.

Il pubblico apprezza la qualità e i contenuti approfonditi, il che aumenta il loro coinvolgimento. I lunghi video analitici attirano nuovi spettatori che sono alla ricerca di contenuti più approfonditi e significativi. Ciò aiuta il canale a diventare noto come fonte di analisi della qualità e a rafforzare la sua posizione sul mercato.

Passando alla creazione di contenuti analitici di lunga durata utilizzando giornalisti autorevoli, il canale può distinguersi dalla concorrenza e attrarre e trattenere con successo un pubblico attento. È importante lavorare a stretto contatto con il team per sviluppare la giusta struttura di script e aggiungere soluzioni di script che aumentino la fidelizzazione del visualizzatore in tutto il video. Poiché i canali di notizie si basano su video di lunga durata, è necessario creare soluzioni di script interessanti per mantenere gli spettatori impegnati in diverse parti del video.

Passi da compiere

Analizzare gli script video esistenti, identificare i punti di forza e di debolezza nella loro struttura. Successivamente, inizia a creare una nuova struttura di script che tenga conto delle specifiche del contenuto di forma lunga. Assicurati di implementare elementi che tengano l’attenzione degli spettatori in tutto il video. Dopo aver lanciato i video pilota con nuove soluzioni di script, è possibile analizzare i risultati e apportare modifiche per ulteriori miglioramenti.

Soluzioni di script per aumentare la ritenzione

1. Ritenzione nei primi 30 secondi. Ottenere l’interesse dello spettatore. Il vostro obiettivo è quello di vendere l’idea di guardare il video fino alla fine.

2. Introduzione e trama. L’inizio del video dovrebbe essere intrigante e catturare immediatamente l’attenzione dello spettatore.Riassumere brevemente l’essenza del video e dei suoi punti chiave.

3. Divisione in parti. I video lunghi sono divisi in parti logiche con sottotitoli. Ogni parte dovrebbe contenere contenuti interessanti ed elementi che attirano l’attenzione.

4. Aumentare la ritenzione video (cosa succederà dopo). Il tuo obiettivo è garantire una buona conservazione del video, quindi è consigliabile vendere l’idea di guardare il video fino alla fine e mostrare cosa accadrà nella seconda parte al 30-40% del tempo di esecuzione.

5. Uso di elementi visivi. Incorporare grafici, grafici e altri elementi visivi che aiutano a comprendere meglio il materiale. Modificare periodicamente il telaio e l’angolo per mantenere l’interesse.

6. Domande ed elementi interattivi. Includi domande per gli spettatori e elementi interattivi per mantenere il coinvolgimento. Usa inviti all’azione come commenti, Mi piace e sottoscrizioni.

7. Collegamento con altri video sul canale. Il tuo obiettivo è mantenere lo spettatore sul canale e trasformare un nuovo pubblico in uno permanente. È importante attenersi ai contenuti seriali, quindi quando scrivi uno script, assicurati di includere una raccomandazione per un altro video all’interno di questo contenuto.

8. Conclusione e risultati. Riassumendo alla fine del video. Chiama per ulteriori azioni (iscriviti al canale,vai al sito, ecc.).

Implementando questi tipi di nuove soluzioni di scenario e una strategia di contenuti efficace, il tuo canale rafforzerà la sua posizione nel mercato e attirerà un pubblico più coinvolto. Dai un’occhiata usando la nostra strategia di ridimensionamento.